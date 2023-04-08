Перемога України означатиме перемогу життя: Зеленський про звільнення Криму

Президент Володимир Зеленський впевнений, що деокупація Криму є безальтернативною метою України.

Про це він заявив під час виступу в кримськотатарському культурному центрі «Бірлік» з нагоди започаткування на офіційному рівні традиційної вечері Іфтар, йдеться на сайті очільника держави.

«Не забудемо, що саме з окупації нашого українського Криму, саме з репресій у Криму проти української та кримськотатарської свободи, проти кримських мусульман почалася спроба росії поставити в рабські умови Україну та інші народи цивілізованої Європи», — сказав Зеленський.

Президент нагадав, що зараз у Криму під російським триколором панує зло — відбуваються приниження, репресії, вбивства і війна.

«Але там, де почався шлях зла, саме там на нас чекає, я впевнений, і перемога над цим злом. Деокупація Криму є безальтернативною не лише для України, а й для усього світу. Впевнений у цьому. Для порядку у світі, що заснований на конвенціях і Статуті ООН, а не на кримінальних звичках вбивць, ґвалтівників, грабіжників, які росія намагається поширити», — наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський додав, що Україна справедливо очікує поваги до її територіальної цілісності в межах усіх кордонів — від північних українських міст до Севастополя і Керчі на півдні, так само як вона поважає територіальну цілісність усіх держав від Європи до Латинської Америки.

«Ми повернемося в Крим, і тоді до світу повернеться спокій, бо агресор програє. Усе інше може тільки розпалити жагу росії воювати. Хай же агресор відчуває на собі, що нікому не дозволено ламати життя народів і обкрадати народи, нікому не дозволено ширити світом зло і руїни. Перемога нашої держави, перемога кожного з нас, перемога України означатиме перемогу життя, життя всіх нас, всіх українців», — сказав Зеленський.

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