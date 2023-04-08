Наша відповідь на візит Джолі: Dorofeeva зібралась на гастролі до США

Популярна українська співачка Dorofeeva (Надя Дорофєєва) планує гастролі по Сполученим Штатам.

Про це співачка повідомила в своєму акаунті.

«Америка, рівно за місяць побачимось», — написала Дорофєєва й додала у дописі список міст, в яких проходитимуть її концерти з 5 по 14 травня.

«Я так чекаююю», — вказала співачка.

Шанувальники з гумором прокоментували повідомлення.

«Джолі приїжджала в Україну, а Надя їде в США», «Пишаємось! хай українська пісня лунає всюди», «А в Зінці, під Полтавою, приїхати не хочеш?», «Весь світ полюбить ваші пісні, а найбільше вивчить ваші пісні та українську», — пишуть читачі акаунту.

Також Наді радять під час виступу у Лос Анджелесі повторити витівки співака The Weeknd: кожні 10 хвилин кричати в залу «LOS ANGELEEEEEES».

Крім оголошення про виступи в Америці Надя в сторіз опублікувала нове фото зі своїм бойфрендом, ресторатором Михайлом Кацуріним.

Знімок співачка зробила у ліфті. Вона позувала, обіймаючи свого обранця ззаду.

«Люди, цікаво провести опитування. Як ви почуваєтеся? Тому що у нас стільки друзів хворіють і ми всі ніяк не одужаємо», — написала вона.

Вочевидь, приводом для публікації стало те, що Дорофєєва раніше скаржилася на погане самопочуття та скасувала один з концертів. А тепер шанувальники зможуть порадіти за свого кумира: вона жива-здорова, та ще й зацілована.

Нагадаємо, шанувальники також відмітили, що у співака та телеведучого Володимира Дантеса після розлучення з Надею Дорофєєвою новий етап життя. Він змінився на краще, став більш впевненим та оптимістичним.

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