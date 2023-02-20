Надя Дорофєєва виконала останню волю загиблого на війні героя, який був її палким прихильником

Популярна співачка Надя Дорофєєва, яка допомагає розшукувати зниклих дітей, виконала останню волю загиблого на війні Народного героя України, лицара ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, майора 72-ї бригади імені Чорних запорожців Андрія Верхогляда. Захисник був палким шанувальником артистки. Він казав жартома, що хоче, щоб саме Надя вручала йому погони. Знаючи це, побратими влаштували Андрію сюрприз на 27-й день народження у січні — відеопривітання від Дорофєєвої.

Андрій ішов у бій ішов під її хіт «Горит». Це ще більше мотивувало його «палити русню».

«Є в нас на війні одна штука. Намічається бій, колона йде, ми дивимося кліп Наді Дорофєєвої „Горит“. „Горит русня“, воно під це підходило. Послухали „Горит“ і бій буде класний, все буде чітко», — переказала слова Андрія його дружина в сюжеті ТСН.

Надя приїхала до рідного міста бійця — Звягеля, де його було поховано, взяла участь у церемонії вручення погонів, зустрілася з родиною героя та поспілкувалася з його трирічною донечкою.

Раніше Надя Дорофєєва зізналася, що шкодує про роботу в росії і назвала свої дії безвідповідальними.

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