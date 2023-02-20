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Надя Дорофєєва виконала останню волю загиблого на війні героя, який був її палким прихильником

15:06 20 лютого 2023
Надя Дорофєєва

Популярна співачка Надя Дорофєєва, яка допомагає розшукувати зниклих дітей, виконала останню волю загиблого на війні Народного героя України, лицара ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, майора 72-ї бригади імені Чорних запорожців Андрія Верхогляда. Захисник був палким шанувальником артистки. Він казав жартома, що хоче, щоб саме Надя вручала йому погони. Знаючи це, побратими влаштували Андрію сюрприз на 27-й день народження у січні — відеопривітання від Дорофєєвої.

Андрій ішов у бій ішов під її хіт «Горит». Це ще більше мотивувало його «палити русню».

«Є в нас на війні одна штука. Намічається бій, колона йде, ми дивимося кліп Наді Дорофєєвої „Горит“. „Горит русня“, воно під це підходило. Послухали „Горит“ і бій буде класний, все буде чітко», — переказала слова Андрія його дружина в сюжеті ТСН.

Надя приїхала до рідного міста бійця — Звягеля, де його було поховано, взяла участь у церемонії вручення погонів, зустрілася з родиною героя та поспілкувалася з його трирічною донечкою.

Раніше Надя Дорофєєва зізналася, що шкодує про роботу в росії і назвала свої дії безвідповідальними.

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