«Після розлучення аж розквітли»: мережа відреагувала на зізнання Володимира Дантеса

Популярний співак та телеведучий Володимир Дантес, який нарешті офіційно розлучився з Надею Дорофєєвою, звернувся до своїх шанувальників у соціальній мережі з палким зізнанням. Артист каже про новий етап життя з приходом весни.

«Весна! - надихнувся Володимир. — Сонце! Я таааак щиро радію! Хоч кожного дня нестача вітамінів, втомленість бореться з «встану і як піду на турніки» — зараз я точно щасливий, ніж узимку))«

Володимир зізнається, що його надихає повернення багатьох друзів, які були закордоном на початку вторгнення росії в Україну.

«Пишу пісні, прям є таке враження, що буде альбом, — написав артист. — Проробляються нові шоу, плануються тури. А ще… Ще сильно хочеться купатися в річці, а краще — в Чорному морі, десь в Євпаторії. І на набережній купувати чебуреки й запивати їх молодим вином».

Шанувальники артиста відразу відреагували на його допис. Багато хто впізнав на фото інтер’єр славетного Чернівецького університету і припустили, що він там на екскурсії разом з відомим ведучим Олексієм Дурнєвим. Були й ті, хто помітив зміни в тому, як зараз виглядає та поводить себе артист.

«Звичайно, таке пишуть жінкам, але ви після розлучення аж розквітли, — відмітила шанувальниця Дантеса. — І дуже відкрилися. Бажаю вам успіху і великого людського щастя».

Раніше «ФАКТИ» писали, як у соцмережі висміяли зрадницю Лоліту.

30

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram