В Україні подешевшав газ: скільки зараз коштує «блакитне паливо»

Попри інформацію щодо підвищення тарифів на енергоносії, вартість деяких з них навпаки зменшилася.

Мінекономіки оприлюднило фактичну ціну реалізації природного газу в Україні за березень 2023 року. Вартість становила 18 680,83 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ, що на 9,9% менше, ніж місяцем раніше.

Середня ціна газу розраховується за формулою для цілей Податкового кодексу щодо стягнення рентної плати за використання надр.

За даними міністерства, середня ціна впала до мінімуму з початку розрахунку показника у березні минулого року.

Як повідомляли «ФАКТИ», в уряді визначили, що ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню та має бути такою, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.

Щонайменше до кінця опалювального сезону питання про підвищення тарифів не порушуватимуть. Далі все буде залежати від ситуації в економіці та в цілому в країні.

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