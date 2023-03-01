В Кабміні обговорюють різке підвищення тарифів на газ та електроенергію: скільки доведеться платити споживачам

Цієї весни імовірно буде підвищено не лише тарифи на електроенергію, а й на газ. За розрахунками голови спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, наразі економічно обгрунтованими були б тарифи на газ на рівні 12−14 грн за кубічний метр (наразі «Нафтогаз України» постачає газ за фіксованою ціною 7,95 грн.), а для електроенергії — 2,5−3,5 грн за кВт годину (замість 1,44 грн). Такі цифри він озвучив у коментарі Обозрєватєлю.

За його словами, додаткові кошти конче потрібні для проведення ремонтних робіт і заміни обладнання, пошкодженого російськими атаками на енергетичні об'єкти.

Втім, джерело видання в уряді стверджує, що конкретні механізми щонайменше на рівні міністерства енергетики ще не опрацьовуються. Мовляв, розуміння, що необхідно ухвалювати рішення та підвищувати тарифи, є, але доручень готувати таке рішення не було.

«Звісно, підвищуватимуться тарифи. Тут питання радше в тому, після перемоги чи під час війни. І це політичне рішення. За моїми відчуттями, щонайменше до кінця літа ніхто не переглядатиме тарифи. Якби зараз була ринкова ціна, кВт*година коштувала б понад 3 грн», — розповів співрозмовник в уряді.

Тож щонайменше до кінця опалювального сезону питання про підвищення тарифів не порушуватимуть. А далі все залежатиме від того, як швидко закінчиться війна і якою буде ситуація в економіці.

У будь-якому разі в уряді сподіваються, що найбідніші українці після зростання тарифів зможуть скористатися субсидіями.

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