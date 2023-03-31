Перерахунок тарифів на світло: коли українців чекає підвищення

Пільговий період цін на електроенергію повинен був завершитись 1 квітня. В уряді було розглянуто понад 10 сценаріїв зміни тарифу.

Зараз в Україні для побутових споживачів діють два тарифи, які залежать від кількості спожитих кіловатів.

Якщо домогосподарство споживає менш як 250 кіловат-годин, то тариф для нього буде менший.

Тариф 1,44 гривні для тих хто за місяць спожив менш як 150 кіловат-годин, 1,64 гривні — якщо більше.

Деякі експерти вважають, що тарифи повинні бути значно вищими для тих хто споживає багато електроенергії.

Йшлося також про те, щоб вартість електроенергії наблизити до європейських норм.

Але на засідання уряду 24 березня було прийняте рішення не підвищувати тарифи на електроенергію до кінця опалювального сезону 2022−2023 років.

Після завершення опалювального сезону Кабмін планує підвищити ціни на електроенергію.

Тобто тариф на електрику для населення до 30 квітня остається незмінним.

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