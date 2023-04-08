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Гороскоп

Гроші будуть плисти рікою: які три знаки Зодіаку «озолотяться» в квітні

16:32 8 квітня 2023
Фінансовий гороскоп на квітень

У фінансовому плані квітень буде сприятливим тільки для трьох знаків Зодіаку. Якщо вони почнуть нову справу, то однозначно не прогадають.

Про це сказав астролог Влад Росс в інтерв'ю УНІАН.

За його словами, в цьому плані більше за інших пощастить Близнюкам, Водоліям і Овнам.

Перед ними відкриються нові можливості, а також вони можуть знайти нове джерело доходу, і вже зовсім скоро «озолотитися», але за певних умов.

«Якщо Близнюки в квітні почнуть нову справу, то вона буде для них фінансово дуже вдалою. Хороший період і для Водоліїв. У них будуть великі удачі, нові можливості. Все буде виходити на „ура“. І, звичайно, Овни. Вони вміють все дуже швидко організовувати, навіть на рівному місці», — сказав астролог.

Крім того, Росс зазначив, що головними щасливчиками квітня будуть все ж Близнюки. Цей місяць обіцяє їм благодать, успіх, щастя, фінанси. Перша декада квітня принесе їм велику удачу у всіх сферах. Більш того, їм навіть можна реєструвати шлюб. Взагалі, Близнюки відчуватимуть ейфорію.

Нагадаємо, що 8 квітня за Східним гороскопоп — це день Вогняної Мавпи, який вирізняється динамічністю та є сприятливим для інновацій у будь-яких сферах життя.

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