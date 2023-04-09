Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, є жертви (фото, відео)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Сьогодні вночі окупанти завдали чергового ракетного удару по Запоріжжю. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

«Кляті російські терористи знову атакували Запоріжжя і загубили людські життя. Вночі дві рашистські ракети поцілили в один з приватних секторів міста. Тварюки зруйнували один будинок. Ще в десятках сусідніх будинків пошкоджено вікна і покрівлі. На цей час відомо, що, на превеликий жаль, загинуло дві людини — чоловік та дитинка 2012 року народження, яка пішла з життя в кареті швидкої допомоги. Розбір завалів триває — за попередньою інформацією, в будинку проживало троє людей. Також одну жінку госпіталізовано до лікарні. Ще одній людині домедичну допомогу надано на місці», — написав він.

За словами чиновника, наразі вулиця відключена від газу та електрики. На місці працюють усі відповідні служби. Є два комунальних автобуси, у яких люди можуть зігрітися та випити гарячі напої.

В ДСНС України зазначили, що в результаті обстрілу загинули 50-річний батько і 11-річна донька. З-під завалів співробітники ДСНС врятували 46-річну матір, яку передали лікарям швидкої. На щастя, старша донька була в гостях.

Тим часом Генштаб ЗСУ у традиційному вранішньому зведенні повідомив, що протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

«Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу, завдяки мужності кожного воїна, було відбито понад 50 атак противника на зазначених напрямках», — йдеться у повідомленні.

Так, на Лиманському напрямку минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Кузьминого та Верхньокам’янського. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають бої. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Богданівка. Підрозділи сил оборони відбили близько 10 атак противника на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.

«На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського та Мар’їнки Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито понад 15 ворожих атак», — повідомили в Генштабі.

Там також зазначили, що на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли понад 40 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення.

«Російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний та поліцейський режим на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Зокрема, в Горностаївському районі Херсонської області тривають рейдові заходи з перевірки особистих телефонів у місцевого населення на наявність фото- та відеоматеріалів, а також „забороненого“ контенту. Під час таких перевірок окупанти фіксують персональні дані місцевих жителів, вибірково обшукують їхні оселі», — йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також українські захисники збили 2 БпЛА типу «Supercam», 6 БпЛА типу «Орлан-10» та 6 БпЛА типу «Zala». Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 1 позицію засобів протиповітряної оборони та 5 станцій радіоелектронної боротьби противника.

Як писали «ФАКТИ», раніше відомий військовий експерт Олег Жданов заявив, що під час українського контрнаступу російські солдати можуть почати хаотичний відступ, а політичний аналітик Олександр Кочетков дав «ФАКТАМ» інтерв’ю, де розповів, як на його думку, будуть розвиватися події на фронті.

131

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram