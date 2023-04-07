«Пристрелять командира і втечуть далі»: військовий експерт прогнозує для росіян «херсонський» сценарій у разі наступу ЗСУ (відео)

Під час українського контрнаступу російські солдати можуть почати хаотичний відступ. Такий прогноз розвитку подій на фронті дав відомий військовий експерт Олег Жданов у своєму Youtube-каналі.

За його словами, на війні може відбутися повторення «херсонського» чи «харківського» варіанту, коли відбудеться обвал оборони і хаотичний відступ російських військ.

«Так, будуть окремі осередки спротиву, тому що вони там будують лінії оборони в тому плані, що командний склад, звичайно ж, буде намагатися виконати задачу. Але наскільки вони будуть вмотивовані? Аби не сталося так, що командир буде заважати відступати, а його просто пристрелять і бігтимуть далі. Тому я думаю, що в такій оперативній глибині сухопутний коридор буде за Мелітополем, ближче до Бердянська. Навряд чи там хтось виказуватиме спротив. Якщо ми будемо туди підходити, то буде масований відступ», — висловився експерт.

Наразі, наголосив Жданов, відкритим є запитання, що буде на порядку денному в окупантів, — це масова евакуація.

«Ще ж бігтимуть колаборанти, на дорогах створяться затори, залізниця буде під контролем ЗСУ. Тож там не буде кому думати про спротив», — сказав він.

Як писали «ФАКТИ», раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував «витік» документів про підготовку до контрнаступу України.

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