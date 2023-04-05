Протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних та 47 авіаційних ударів, у черговий раз застосувавши, зокрема, дрони-камікадзе — з 17 БпЛА типу «Шахед-136» підрозділи Сил оборони України знищили 14 баражуючих боєприпасів.

За даними Генштабу ЗСУ, рашисти також здійснили 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Так, внаслідок обстрілів Донеччини загинули шестеро людей, ще семеро були поранені.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що загарбники били по населенним пунктам на півночі області з артилерії та РСЗВ «Град». В епіцентрі ударів опинилися житлові квартали.

Фото прокуратури

У Торецьку загинули двоє працівників шахти — гірничий диспетчер та медична сестра, у Красногорівці — продавчиня, у селі Ласточкіне Покровського району — троє чоловіків. Поранення отримали мирні мешканці Бахмута, Гірника, села Очеретине.

Фото прокуратури

Вибуховими хвилями та уламками снарядів пошкоджено адміністративну будівлю, багатоквартирні і приватні житлові будинки, господарські споруди.

Фото прокуратури

У Генштабі попереджають про високу ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

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Ворог, як і раніше, зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом доби було відбито понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах південніше Кремінної та південніше Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати. Також, окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Богданівки, що на Донеччині. Підрозділи сил оборони протягом доби відбили близько 30 атак противника на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинове, Сєверне, Первомайське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мав.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати оборонні спроможності. Здійснив обстріли понад 30 населених пунктів.

«У населеному пункті Мелітополь Запорізької області російські окупанти продовжують чинити психологічний вплив на місцеве населення шляхом розповсюдження листівок щодо евакуації до росії. Лякають людей майбутнім наступом Збройних Сил України», — йдеться у ранковому зведенні Генштаба.

Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також збито російський високоточний безпілотний БпЛА типу «КУБ». Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, 2 реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град» та станцію радіоелектронної боротьби противника.

За даними Генштаба, втрати ворога на ранок середи, 5 квітня, перевищили 176 тисяч військових вбитими.

Фото Генштаба

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков зазначав, що контрнаступу ЗСУ, який планується за кількома напрямками, може розпочатися у квітні-травні.

Фото Офісу Генпрокурора України

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