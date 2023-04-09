Українські пенсіонери можуть користуватися не лише паперовим пенсійним посвідченням, але й електронним, яке містить банківську платіжну програму. Втім, восени минулого року, зокрема, «Ощадбанк» повідомляв, що нові електронні пенсійні посвідчення (ЕПП) вже не випускаються — після закінчення терміну дії людині, яка вийшла на заслужений відпочинок відкриватимуть нову пенсійну картку. Це стало проблемою для перселенців.

Втім, тепер цю проблему вирішено. Так, було зупинено на період воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування дію абзацу третього пункту 1 постанови КМУ від 05.11.2014 N 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», яким передбачено, що для ідентифікації одержувачів пенсій, які є внутрішньо переміщеними особами, та забезпечення виплати пенсій таким особам проводиться емісія платіжних карток, що водночас є пенсійними посвідченнями, із зазначенням на них графічної та електронної інформації про власника та його електронного цифрового підпису. Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

«Доручено Пенсійному фонду України забезпечити оформлення пенсійних посвідчень внутрішньо переміщеним особам, яким призначено пенсію (за їх зверненням)», — повідомив він.

Як писали «ФАКТИ», з 2025-го року у більшості 60-річних українців не вистачатиме стажу для того, щоб виходити на пенсію вчасно. Відповідно до розрахунків Пенсійного фонду, у 2027-му вимоги щодо стажу не зможуть виконати 45% українців.

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