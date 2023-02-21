Державний банк приготував «неприємний сюрприз» для пенсіонерів та переселенців: що відомо

Державний «Ощадбанк» перестав випускати електронні пенсійні посвідчення (ЕПП), від чого особливо постраждають внутрішньо переміщені особи.

Так, читачка розповіла, що її заява на виготовлення електронного посвідчення у статусі обробки вже більш встановленого законом терміну у 30 робочих днів, та жодних перспектив, пише Мінфін.

Українські пенсіонери мають два варіанти — користуватися паперовим пенсійним посвідченням або отримати його в електронній формі, що містить банківську платіжну програму.

Переселенцям, які стоять на обліку до 24 лютого 2022 року, під час оформлення пенсії Пенсійний фонд видає виключно електронне посвідчення, адже оформити традиційне паперове неможливо.

Проблема в тому, що пенсійне посвідчення обов’язково має бути для виїзду за межі України. Без нього жоден інвалід чи пенсіонер ВПО не має права перетнути кордон.

У зв’язку з військовою агресією рф проти України та запровадженням на всій території України воєнного стану «Ощадбанком» випуск ЕПП призупинено. Й відновити випуск ЕПП поки що неможливо, зазначили в установі.

На період зупинки випуску ЕПП фахівці «Ощадбанку» радять клієнтам отримати окрему повнофункціональну банківську картку.

А для отримання пенсійного посвідчення у паперовому вигляді необхідно звертатися до територіального органу Пенсійного фонду.

ЕПП, у яких не сплив термін дії, дійсні. Після закінчення клієнтам будуть випущені стандартні банківські платіжні картки.

Раніше експерти повідомляли, що з 2025-го року у більшості 60-річних українців не вистачатиме стажу для того, щоб виходити на пенсію вчасно. Відповідно до розрахунків Пенсійного фонду, у 2027-му вимоги щодо стажу не зможуть виконати 45% українців.

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