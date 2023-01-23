Переселенці мають великі проблеми з отриманням пенсійних посвідчень: правозахисники б'ють на сполох

Українські пенсіонери можуть користуватися не лише паперовим пенсійним посвідченням, але й електронним, яке містить банківську платіжну програму. Втім, восени минулого року, зокрема, «Ощадбанк» повідомляв, що нові електронні пенсійні посвідчення (ЕПП) вже не відриваються — після закінчення терміну дії людині, яка вийшла назаслужений відпочинок відкриватимуть нову пенсійну картку.

Це, за ствердженням правозахисніків, стало проблемою для переселенців. Як пише видання ZMINA, про це говорила й керівниця громадської організації «Донбас SOS» Віолета Артемчук.

За її словами, відповідно до законодавства, переселенцям, які стояли на обліку ще до 24 лютого 2022 року, при оформленні пенсії ПФУ видавав виключно ЕПП. І таким чином ті внутрішньо переміщені особи, які зараз виходять на пенсію за віком, вислугою років або за інвалідністю, не можуть отримати жодного документа, який підтверджує факт отримання пенсії. Хоча пенсію їм нараховують і виплачують.



«Ця проблема існує ще з лютого 2022 року. Проте тільки зараз такі люди стали скаржитися, адже вони через це не можуть реалізувати свої інші права, зокрема виїзд за кордон. Оскільки у листопаді довідку Медико-соціальної експертної комісії було виключено із переліку документів, які дають право на перетин державного кордону, то в таких осіб немає жодного документа, який дає право на виїзд», — пояснила правозахисниця.

Раніше у Пенсійному фонді пояснювали, як можна відновити пошкоджене чи втрачене пенсійне посвідчення.

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