Ситуація погіршується: експерти розповіли, які проблеми можуть чекати на пенсіонерів у майбутньому

Як відомо, в Україні оформити пенсію у 60 років може людина, яка має необхідну кількість років страхового стажу. У 2023 році українці, які досягли 60-річного віку, можуть вийти на пенсію, якщо вони накопичили не менш як 30 років страхового стажу.

Старша наукова співробітниця Інституту демографії та соцдосліджень Лідія Ткаченко вважає, що у майбутньому у багатьох пенсіонерів можуть виникнути проблеми з цим, пише OBOZREVATEL .

За даними Пенсійного фонду, зараз внески на пенсію надходять лише від 10,7 млн українців. При цьому пенсії одержують ті ж 10,7 млн осіб.

Нині середня пенсія становить 4766 грн. Щоб забезпечити таку пенсію, середня зарплата в Україні має становити понад 21,6 тис. грн.

Експертка нагадує, що цього року потрібно 30 років стажу, щоб вийти на пенсію у 60 років. Від 15 до 20 років стажу вистачить для того, щоб вийти на пенсію у 65 років. І від 20 до 30 років — у 63 роки.

Проблема полягає в тому, що українці в середньому виходять на пенсію, маючи 32 роки стажу.

Після початку повномасштабної війни ситуація в Україні із зайнятістю значно погіршилася. Приблизно 3 млн українців перестали платити внески до ПФУ, отже, стаж їм не зараховують.

Експертка зазначає, що з 2025-го у більшості 60-річних українців не вистачатиме стажу для того, щоб виходити на пенсію вчасно. Відповідно до розрахунків Пенсійного фонду, у 2027-му вимоги щодо стажу не зможуть виконати 45% українців. Ці розрахунки робилися у 2017 році. Але пандемія, повномасштабна війна внесли корективи. Наразі розраховувати на такий показник не доводиться.

Світовий банк рекомендував усім державам, без урахування демографічної ситуації, підвищувати пенсійний вік до 65 років. В умовах України це рішення критично необхідне. Після війни щонайменше перші кілька років економічна ситуація залишатиметься складною, баланс між кількістю працівників та пенсіонерів може встановитися не скоро, відмічає Ткаченко.

Нагадаємо, у ПФУ назвали категорії пенсіонерів, яким у березні збільшать виплати.

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