«Україна вже є членом НАТО, причому єдиним, який веде війну за те, заради чого НАТО і створювали», — Гаррі Каспаров

Російський політик, чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров вважає, що Україна зараз платить страшну ціну за те, що НАТО виявилося нездатним запобігти війні.

«Всі розуміють: Україна вже є членом НАТО, причому єдиним, який веде війну за те, заради чого НАТО і створювали, — пише Каспаров на своїй сторінці в соцмережах. — НАТО створювалося у 1949-му році, щоб врятувати Європу від російського (ну, тоді — радянського) вторгнення, просто на той час потенційна лінія розмежування проходила в районі річки Рейн, а зараз вона проходить по Дніпру, але в принципі йде та сама війна, заради якої НАТО було створено, до якої НАТО готувалося десятиліттями. Цю війну сьогодні веде одна країна — Україна, і платить страшну ціну за те, що НАТО виявилося не здатним цій війні запобігти.

Дехто твердить, що країни НАТО не готові задіяти п'яту статтю Статуту для захисту України. Хоч, як не дивно, може, й готові. Польща, Великобританія — чому ні? Однак проблема не в них — вирішальна роль у НАТО, очевидно, відведена Америці.

Вступ НАТО у війну неможливий без того, щоб Америка це підтримала, тому що потрібна американська військова міць, у тому числі ядерна, яка стримає будь-якого потенційного агресора. Я не думаю, що вдасться бюрократично проломити членів НАТО, якщо виходу на кордони 91-го року не буде.

Якщо припустити, що більшість окупованих територій звільнено, але питання Криму зависає, то це була б вкрай несприятлива ситуація. Все ж таки розуміють, що Україна не відмовиться ні від якої своєї території і зараз потрібно не морочитися тим, чи буде Україна офіційно в НАТО після перемоги чи до, а вирішувати головне завдання: війна має бути виграна, український прапор має бути піднятий у Севастополі. Ось до цього треба йти, і я, і мої друзі завжди повторюємо: обов'язок російського патріота сьогодні допомагати Україні перемогти".

Фото із соцмереж

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