Пугачова та Галкін готуються до від’їзду з Ізраїлю: названо причину

Народна артистка Алла Пугачова разом з чоловіком Максимом Галкіним готуються до від'їзду із Ізраїлю. Середземноморський клімат начебто згубно позначається на здоров'ї Примадонни, останніми місяцями зірка сильно здала, її руки потерпають від подагри. Крім того, лікарі радять артистці уникати сонця, а в Ізраїлі це проблематично.

Про це пише латвійське видання Bb.LV з посиланням на джерело з оточення Алли Борисівни.

Наразі в сімействі Пугачової готуються до гіршого — з кінця квітня в Ізраїлі почнеться спека, а отже, артистці у віці буде непросто.

«Влітку в Ізраїлі просто нестерпно для непідготовленої людини, яка виросла в прохолоднішому кліматі. Адже спека — це навантаження і на серці. Та й проводити час лише під кондиціонером, без довгих прогулянок із дітьми по морю — ще та нудьга», — стверджує джерело.

Тому зараз навіть гастрольні плани Галкіна показують, що найближчими місяцями він возз'єднається з дружиною, а потім сімейство покине Ізраїль — і поїдуть до Латвії. Так, після США Максим їде до Канади, звідти він повернеться до Ізраїлю та влітку відвезе Аллу Борисівну до Юрмали.

Завдяки цьому Примадонна буде ближчою до своїх рідних, зможе частіше бачитися зі своєю подругою Лаймою Вайкуле

В прохолодній Юрмалі на подружжя чекає нескінченна дорога в дюнах на прогулянках та пісочні пляжі, а також улюблені кафе, ресторани та інші місця. Джерело стверджує, що Пугачова та Галкін готові переїхати на все літо до Латвії, і з нетерпінням чекають переїзду.

Нагадаємо, що саме Лайма Вайкуле схиляє Максима Галкіна замислитися про початок політичної кар'єри в післяпутінській росії.

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