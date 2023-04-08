Одна на мільйон: Галкін показав улюблену фотографію Примадони

Шоумен Максим Галкін та улюблена співачка багатьох людей Алла Пугачова вже більше року живуть в Ізраїлі разом з дітьми Лізою та Гаррі.

Сім'я покинула країну, коли її божевільний президент напав на Україну через свою ненависть до нашого народу.

Попри те, що Алла та Максим змушені в досить зрілому віці починати життя у новій ситуації, їх це нітрохи не лякає, а, здається, додає душевних сил та наснаги.

Шоумен заробляє гроші, даючи концерти на всіх континентах, а співачка виховує двійнят, слідкує за будинком та спілкується з шанувальниками.

Оскільки часу побути разом парі видається небагато, то Максим і Алла здебільшого публікують у мережі архівні фото, які дорогі для них обох.

Нещодавно юморист розмістив в соцмережі знімок сімейства на пляжі.

А кілька годин тому — фото дворічної давнини, на якому безтурботна та радісна Примадонна весело танцює на його 45-річчі. Артистка задерикувато підняла поділ сукні і показала стрункі ноги в сріблястих туфельках.

«Одна з улюблених фотографій», — зізнався артист.

Знімок у перші ж години зібрав багато сердечок та признань у любові шанувальників. Однією з перших відгукнулась колишня продюсерка Світлани Лободи Нателла Крапівіна.

«Крутезне фото», — підписала вона коментар.

Не менш доброзичливими були й інші шанувальники.

Нагадаємо, в одному з недавніх інтерв'ю відома радянська співачка Лайма Вайкуле заявила, що була б щаслива, якби наступним президентом росії став Максим Галкін.

987

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram