Штрафувати не будуть: за яке порушення ПДР водіїв не каратимуть з 1 травня

Серед порушень правил дорожнього руху є такі, за які штрафи передбачені у певну пору року.

Наприклад, у холодну пору року на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути включені денні ходові вогні, а у разі їхньої відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар.

Вимога діє з 1 жовтня по 1 травня. У літній період правило скасовується.

Увімкнення зовнішніх освітлювальних приладів застосовується для того, щоб збільшити видимість автомобілів на дорогах в поганих погодних умовах та зменшити кількість аварій.

То ж до 1 травня водії ще повинні дотримуватись таких правил. За невиконання цієї норми водіям загрожує усне попередження від патрульної поліції.

В закони немає чітко прописаного штрафу, але працівники поліції можуть скласти протокол за неправильне користування освітлювальними приладами. Штраф за таке порушення застосовується у розмірі 510 грн.

Нагадаємо, наразі найбільший штраф, який співробітники патрульної поліції можуть вимагати у водія — це 51 тисяча гривень у разі, якщо водія втретє спіймають на керуванні авто після позбавлення водійського посвідчення. Право керувати машиною заборонять на 10 років.

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