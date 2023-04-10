Крепатура у жінок: чому виникає та як позбутися (відео)

Сучасні жінки, які слідкують за своєю фігурою, дотримуються не тільки здорового харчування, а й не забувають про фітнес, відвідування спортзалу, вправи на тренажерах.

Нерідко наступного дня після тренування у людей виникають болісні відчуття у м’язах. Вони швидко не минають та можуть мучити людину цілий тиждень.

Це явище має назву Delayed-onset muscle soreness (DOMS) або крепатура.

Причиною крепатури є мікротравми. Це означає, що травмується якась дуже дрібна частинка, яку без мікроскопа побачити не можна. У місті мікротравми виникає запальний процес та набряк.

Крепатура супроводжується руйнуванням білкових структур м’язового волокна.

Безпосередньою причиною її є зміна параметрів тренування та ексцентрична фаза руху, пише сайт «Сім'я і дім».

Зміна параметрів — це коли м’яз змушений працювати якось не так, як він звик. Якщо людина змінила об’єм тренування, тривалість відпочинку між вправами, темп, ритм, виникає крепатура.

Приміром може бути перше катання на велосипеді після довгої зими.

Щоб уникнути крепатури, потрібно перестати стрибати з програми на програму. Якщо переходити на більш інтенсивне тренування поступово, то крепатура, якщо й буде виникати, то незначна.

Також не треба робити великі перерви в тренінгу, бо знов буде боліти.

Якщо взяти сам рух, то є дві фази крепатури:

- концентрична — коли тяжко — щось пхаєш, тягнеш, підіймаєш;

- ексцентрична — коли легко — повертаєшся назад.

Крепатуру спричиняє саме ексцентрична фаза руху. Уникнути ексцентричної фази руху на практиці не вдасться.

Вчені визначали, які з відомих методів боротьби з крепатурою дійсно ефективні. Досліджували розтяжку, розглядали контрастні водні процедури, екзаменували занурення у холодну воду.

Але найкращий результат показав старий добрий масаж. Маркер пошкодження м’язів та маркер запалення були найнижчими після масажу. Але для хорошого ефекту масаж треба виконати до двох годин після тренування.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як за місяць підтягнути живіт.

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