Підтягуємо животик за місяць: декілька ефективних вправ до літа

Кожна жінка мріє про красиву фігуру. Для того, щоб мати підтягнутий живіт, окрім тренувань, треба дотримуватись правильного харчування.

Як відомо, основною причиною, з якої з’являється живіт і боки є надмірне вживання солодкої та жирної їжі. Вуглеводи і жири перетворюються нашим організмом у відкладення між м’язовою тканиною і шкірою.

Також організм такі ж запаси робить між м’язовими тканинами та внутрішніми органами, заповнюючи всю черевну порожнину. Тому зайві сантиметри завжди з'являються в районі боків і живота.

Дієтологи для позбавлення від бочків і живота радять не тільки обмежити калорійність їжі, а й щодня вживати лляну олію (по 1 чайній ложці вранці), червону рибу, цитрусові (допомагають розщеплювати жир), каву (покращує обмін речовин).

Щоб впоратися з жиром внизу живота, потрібно виконувати спеціальну вправу. Виконується вона лежачи на жорсткій рівній поверхні. Не відриваючи поперек від поверхні, підняти вертикально випрямлені ноги. Далі ускладнити такий вертикальний підйом прямих ніг поєднанням підйому таза з відривом куприка від поверхні. Саме така вправа збільшує навантаження на м’язи нижньої частини живота. Кратність повтору цієї щоденної вправи варто співвіднести зі своїм загальним фізичним станом і здоров’ям.

ТОП-5 вправ для жироспалювання: берпі, стрибки зі скакалкою, скелелаз, біг на місці, присідання з вистрибуванням.

Фахівці також радять:

Уникати стресу. У стресових ситуаціях в організмі підвищується рівень кортизолу — гормону, який за тривалих високих показників сприяє накопиченню жиру на животі.

Обмежити споживання спиртних напоїв. Алкоголь також збільшує кількість кортизолу та сприяє появі жирових відкладень у ділянці талії. Крім того, під час прийому алкоголю стає важко контролювати голод.

Пити багато води. Щоб усунути живіт, водообмін повинен бути дуже активним, тому протягом дня вживайте мінімум 2 літри води. Вода «розганяє» обмін речовин, виводить шлаки та токсини. А при поганому обміні речовин і зашлакованому організмі позбутися жиру практично неможливо.

Рахувати калорії. Щоб схуднути, потрібно витрачати більше калорій, ніж ви споживаєте. Щоб позбутися 1 кілограма жиру, необхідно створити в організмі дефіцит 7000 калорій.

Нагадаємо, фітнес-тренерка Аніта Луценко не раз повторювала, що худнуть люди від їжі, а спорт, яким потрібно займатись із задоволенням, це для тонусу тіла та підвищення самооцінки.

102

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram