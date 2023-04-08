Дженіфер Лопес показала свою улюблену вправу: допомагає спалювати калорії та підвищує витривалість (відео)

Бездоганна фігура — мрія кожної жінки, особливо коли ця жінка публічна та впізнавана. Прекрасний вигляд 53-річної Дженніфер Лопес — це без сумнівів, результат надзвичайно важкої та ретельної праці зірки.



У новому інтерв’ю Us Weekly співачка розповіла, що займається спортом не лише задля гарної фігури, а й для того, щоби підтримувати хороше емоційне самопочуття, пише ELLE.



Співачка зізналася, що любить займатися спортом вранці, попри те, що у неї дуже щільний графік, а у спортзалі обожнює знаходити щось нове і змішувати різні вправи.

Джей Ло, зокрема, захоплюється кікбоксингом, круговими тренуваннями, силовими вправами, випадами та — особливо — вправою берпі.

Саме берпі залучає всі групи м’язів, дозволяє спалити максимальну кількість калорій й одночасно збільшити витривалість.

Актриса розповіла, як саме виконувати берпі:

Присядьте, впершись руками в підлогу.

Перемістіть одночасно дві ноги назад, ставши в планку на прямих руках.

З цього положення в стрибку швидко підтягніть ноги до рук.

Підніміться на ноги та швидко підстрибніть якнайвище, зробивши плеск руками над головою.

Повторюйте вправу, залежно від вашого рівня підготовки.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як покращити обмінні процеси в організмі за допомогою лушпиння подорожника, а також для чого ще використовують цей засіб.

165

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram