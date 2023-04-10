Блекаут у листопаді стався через росіян та некваліфіковані дії НЕК «Укренерго» під керівництвом Кудрицького, — ЗМІ

Через непрофесійні дії диспетчерів НЕК «Укренерго» під керівництвом Володимира Кудрицького, 23 листопада 2023 року енергосистема країни пішла у «вільне плавання» та зазнала наймасштабніших збитків за весь осінньо-зимовий період. Тоді багатогодинні відключення світла відбулися у кожному регіоні України, від енергосистеми відключилися усі чотири атомні електростанції України, а наслідки цієї події відчули навіть у Молдові — там також відбулися перебої зі світлом, пише «Дело».

Як пише видання, за фактами системної аварії Державна інспекція енергонагляду провела перевірки НАЕК «Енергоатом» та НЕК «Укренерго». Інспектори виявили, що під час повітряних тривог весь персонал «Укренерго» та диспетчери згідно з внутрішніми інструкціями залишили свої робочі місця та перейшли в укриття. Проте укриття на підстанціях не були облаштовані ані системами зв’язку, ані альтернативними системами управління чи моніторингу стану енергосистеми. Значні коливання частоти в енергосистемі відбулися тому, що персонал підстанцій не отримував необхідних команд регіонального диспетчерського центру та не виконував їх, оскільки не знаходився на території підстанцій.

Таким чином в критичний момент енергосистема знаходилася у «вільному плаванні». І може знову опинитися у такому стані в разі повторення ситуації. У звіті про результати перевірки інспектори Держенергонагляду чітко зазначили, що виявлені ними факти свідчать про недбалість та недостатню компетентність керівного персоналу НЕК «Укренерго» під головуванням Кудрицького.

«Це звучить, як вирок та має потягнути відповідні кадрові висновки», — зазначила народна депутатка України Анна Скороход, яка входить до Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Крім того, інспектори встановили, що керівництвом НЕК «Укренерго» не проведено розслідування щодо технологічного порушення, яке сталось 15.11.2022 (втрата стійкості ОЕС України та/або несанкціоноване її розділення на частини), через що не розроблені відповідні заходи які можливо могли допомогти уникнути системної аварії 23.11.2022 (і ця подія потребує окремої статті). Та головне — не здійснені належні заходи фізичного захисту обладнання підстанцій 330−750 кВ від ураження ракетами та дронами-камікадзе.

«Вочевидь Кудрицьким не були вжиті достатні заходи щодо фізичного захисту обладнання підстанцій», — зазначив експерт Олексій Буряченко.

Після системної аварії 23 листопада, как пишет «Дело», керівництво НЕК «Укренерго» отримало чимало приписів, щодо необхідності реалізації відповідних заходів аби не допустити повторення масштабної аварії в майбутньому.

«Проте чи виконана хоч частина цих приписів — на цей час не відомо», — резюмує видання.

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