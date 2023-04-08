«Динамо» з дебютним голом 18-річного Царенка обіграло «Минай»: відеоогляд матчу УПЛ

У суботу, 8 квітня, продовжився 20-й тур української прем'єр-ліги, в якому напередодні полтавська «Ворскла» здобула першу за п'ять місяців перемогу.

Чемпіонат України. 20-й тур

8 квітня (субота)

«Динамо» (Київ) — «Минай» — 2:0 (Царенко, 35, Ванат, 62). Юніорські склади — 2:0.

«Динамо»: Нещерет, Тимчик, Попов, Дячук, Дубінчак (Вівчаренко, 71), Сидорчук, Лонвейк, Царенко (Перріс, 71), Беніто (Гармаш, 61), Шепелєв (Яцик, 82), Ванат (Рамірес, 82) .

Кияни, які, як і раніше, змушені обходитися без дискваліфікованого найкращого бомбардира команди Буяльського, були явними фаворитами в протистоянні із суперником із Закарпаття. Не дивно, адже в семи попередніх матчах між командами незмінно перемагали динамівці, причому за ці зустрічі «Минай» зміг забити лише одного разу.

Але нинішня форма футболістів «біло-синіх» не дозволяє на класі перемагати свідомо слабших суперників, навіть аутсайдерів, тож і в цьому поєдинку легкої гри для підопічних Мірчі Луческу не очікувалося. Проте перший тайм пройшов за повної переваги господарів, які довго пристрілювалися (зокрема, після удару Лонвейка суперника врятувала поперечина), а на 35-й хвилині відкрили рахунок, коли 18-річний Царенко вдало відкрився у штрафному майданчику та пробив точно у кут, забивши тим самим свій дебютний гол за першу команду «біло-синіх».

Після перерви господарі, які особливо нічого не дозволили створити супернику, подвоїли свою перевагу після диво-передачі Шепелєва й точного удару Ваната, в підсумку оформивши впевнену перемогу в 420-му матчі Мірчі Луческу на чолі різних команд української прем'єр-ліги.

7 квітня (п'ятниця)

«Ворскла» (Полтава) — «Інгулець» (Петрове) — 1:0 (Кравець, 49). Юніорські склади — 3:0.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 43 очки (18 матчів);

2. «Дніпро-1» — 42 (18);

3. «Зоря» — 40 (19);

4. «Динамо» — 39 (20);

5. «Олександрія» — 31 (18);

6. «Кривбас» — 25 (19);

7. «Колос» — 24 (19);

8. «Ворскла» — 23 (20);

9. «Інгулець» — 22 (19);

10. «Металіст 1925» — 21 (19);

11. «Чорноморець» — 19 (19);

12. «Минай» — 18 (19);

13. «Металіст» — 18 (19);

14. «Верес» — 18 (19);

15. «Рух» — 17 (18);

16. «Львів» — 13 (18).

Бомбардири: 15 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 11 — Віталій Буяльський («Динамо»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Таулян Сефері («Ворскла»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Максим Третьяков («Олександрія»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Віктор Циганков, Владислав Ванат (обидва — «Динамо»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Сергій Булеца, Назарій Русин (обидва — «Зоря»); 5 — Де Паула Таллес («Рух»), Андрій Цуріков («Олександрія»), Ігор Кирюханцев («Зоря»), Павло Оріховський («Колос»).

У 20-му турі УПЛ також відбудуться поєдинки: «Шахтар» — «Металіст», «Кривбас» — «Зоря», «Рух» — «Верес» (8 квітня); «Дніпро-1» — «Львів», «Олександрія» — «Чорноморець», «Колос» — «Металіст 1925» (9 квітня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у 35-річного ексворотаря «Чорноморця» та «Львова» Сергія Литовченка діагностували рак.

Фото ФК «Динамо»

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