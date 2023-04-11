Володарка двох «Оскарів» 48-річна Гіларі Свонк народила двійню

Відома американська акторка та продюсерка Гіларі Свонк повідомила своїм шанувальникам радісну новину. 48-річна кінозірка вперше стала мамою. Свонк народила двійню: хлопчика і дівчинку. Імена малюків актриса поки не розкрила.

«Це було непросто, але хлопчик (і дівчинка!) були варті того!» — написала щаслива мама в Instagram.

Гіларі також розмістила чудовий знімок. Вона стоїть спиною до об'єктива і дивиться на красивий захід сонця, тримаючи на руках новонароджених.

Друзі та шанувальники кінозірки привітали її в коментарях.

«Щаслива за тебе! Вітаю!», «Це прекрасно! Ти будеш найкращою матір'ю!», «Насолоджуйся кожною хвилиною. Ти щаслива матуся!» — пишуть користувачі Instagram.

Свонк у 2018 році вийшла заміж за бізнесмена Філіпа Шнайдера. У жовтні минулого року подружжя оголосило, що чекає на двійню. Під час вагітності Гіларі продовжувала вести активний спосіб життя. Вона виходила у світ і регулярно відвідувала спортзал до самих пологів.

Гіларі є володаркою двох «Оскарів». Перший раз актриса отримала премію Американської кіноакадемії 2000 року за головну роль у драмі «Хлопці не плачуть». Через п'ять років їй вдалося повторити цей успіх завдяки ролі жінки-боксера в спортивній драмі Клінта Іствуда «Крихітка на мільйон». В активі Свонк також престижні нагороди «Золотий глобус», «Вибір критиків», премія Гільдії кіноакторів США.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про те, що голлівудська студія скасувала прем'єру сатиричного трилера після критики Трампа. Йдеться про фільм «Полювання», де головну роль зіграла Гіларі Свонк.

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