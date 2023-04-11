Гайді Клум зустріла великодні свята топлес: шанувальники оцінили відверте фото

На Великдень відома німецька супермодель Гайді Клум з'явилася в Instagram в одних лише трусиках-бікіні. Це викликало ажіотаж, особливо серед її колег-знаменитостей.

Останнім часом Гайді Клум використовує соцмережу переважно для реклами. Останніми тижнями 49-річна модель переважно публікувала пости про новий сезон «Топ-модель по-німецьки» або «Америка має талант».

Її останній знімок, однак, більш приватний. Гайді Клум стоїть у своєму саду, на задньому плані видніється її басейн. Вона поставила себе у фокус — топлес. На моделі лише трусики-бікіні чорного кольору із зірками. На голові у Гайді Клум вушка-кролики, а волосся спадає хвилями. Її руки складені перед грудьми, прикриваючи лише свої принади. Вона прокоментувала знімок лише трьома смайликами: серце, зайчик і сонце. Цим фото Гайді Клум привітала своїх понад десять мільйонів підписників з Великоднем.

Модель відключила функцію коментування. Тільки Гайді Клум може бачити, як часто пост був «вподобаний». Але одне можна сказати напевно: деяким її підписникам, серед яких багато зірок, фото подобається.

Інші знаменитості також використали Великдень для фотографій в Instagram. Наприклад, Вікторія Сваровські використала свято для особливого посту: у неділю поп-співачка та телеведуча офіційно оголосила про свої нові стосунки. Вже кілька тижнів ходили чутки, що 29-річна дівчина закохалася у спадкоємця Red Bull Марка Матешица. Тепер вона підтвердила це спільним знімком.

Нагадаємо, у мережі розкритикували жарт супермоделі Гайді Клум: «Вибачте, це не смішно. Це грубо!»

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