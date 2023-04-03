«Вибачте, це не смішно. Це грубо!»: у мережі розкритикували жарт супермоделі Гайді Клум

Супермодель Гайді Клум у День сміху показала себе з животиком в інстаграмі. Її колега по шоу «Америка має талант» Гові Мандель поділився фотографією 49-річної супермоделі та її колеги Софії Вергари з-за лаштунків.

Остання цілує «живіт» Клум. У той час як деякі шанувальники повелися на це, а інші сміялися з цього, були також користувачі, які розкритикували пранк. Хтось написав: «Вибачте, зараз 2023 рік, це не смішно для дуже багатьох людей». Багато інших дотримувалися подібної думки. Одна людина пояснила, чому ця акція не була смішною: «Вагітність — це не смішний першоквітневий жарт. Так багато жінок страждають від безпліддя! Це грубо!»

Але деякі користувачі підтримали Гайді Клум, навіть розповівши свою особисту історію.

«Я довго намагалася завагітніти. Я намагалася протягом 13 років, але марно. Проте я не ображаюсь на це. Тому що нам усім потрібно перестати бути гіперчутливими. Дозвольте людям робити те, що вони хочуть, і ваше життя стане спокійнішим», — написала одна з шанувальниць.

Додамо, що нещодавно Гайді Клум сказала, що хоче народити ще одну дитину. Старша дитина топмоделі — донька Лені. Зараз їй 18 років, і вона народилась від стосунків із менеджером «Формули-1» Флавіо Бріаторе. У Гайді також є 17-річний Генрі, на рік молодший Йоган і 13-річна Лу. Батько цих трьох дітей — співак Seal.

Раніше інша супермодель, Наомі Кемпбелл, стикнуласа з критикою шанувальників через найгіршу, на їхню думку, відфотошоплену фотографію.

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