Схоже, з особистим життям у Лоліти Мілявської, яка є уродженкою України, але обрала криваві рублі й путінський режим, знову виникли труднощі. Співачка ще недавно розповідала, що перебуває у стосунках з молодою людиною і закохана по вуха, але зараз ситуація кардинально змінилася. І далеко не в кращий бік. Про свої романи артистка воліє не поширюватися. Проте, як повідомляють російські ЗМІ, цього разу вона розговорилася і виклала все як на духу. За словами запроданки Лоліти, її новий бойфренд покинув її.

Про причини співачка не розповіла, лише заявила: «Він як з'явився, так і зник. Все. У мене довго ніхто не тримається».

Зазначимо від початку нападу російської армії на Україну, Лоліта замовчувала війну. Влітку 2022 року вона цинічно брехала пропагандистським ЗМІ про «напад бандерівців на її маму», які з донькою весь час жили в Києві, а тепер перебрались до Москви.

Нагадаємо, уродженка України Лоліта підтримала режим путіна: «Я вийшла заміж за росію».

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