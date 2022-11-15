«Я вийшла заміж за росію»: уродженка України Лоліта підтримала режим путіна

Співачка з українським корінням, яка від початку військових дій Кремля в Україні публічно не оприлюднила свою позицію, вирішила висловитися. Гучна заява 59-річної тепер уже «путіністки» прозвучала в передачі «Новые русские сенсации» на російському телебаченні. Лоліта Мілявська розповіла, що не хоче жити там, де потрібно шукати лояльних до неї людей, готових посміхнутися у відповідь.

«Мені добре у своїй країні. Буду розділяти з нею абсолютно все, тому що я за нею одружена, — заявила Лоліта. — Так вийшло, що з 1987 року я автоматично вийшла за росію. Особисто мені ця держава дала, напевно, все».

За словами екссолістки кабаре-дует «Академія», вона приховувала позицію не просто так.

«Я боялася за родичів, які залишилися в Києві. Зараз вдалося обхідними шляхами привезти їх до Москви. Я була закохана в Зеленського, як у найкращого продюсера. Не треба артистам займатися політикою», — заявила Лоліта.

Нагадаємо, що раніше уродженка міста Мукачево Мілявська розповідала якусь історію з нападом українського націоналіста на її маму, після якої вся родина Мілявських начебто зазнала страху за літню жінку. Та користувачі відразу запідозрили нещирість Лоліти, якій, до слова, заборонений в'їзд до України через відвідини окупованого Криму.

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