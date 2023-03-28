«Зусилля пластичних хірургів марні»: в соцмережах висміяли зрадницю Лоліту, яка різко погладшала

Співачка Лоліта Мілявська, яка є уродженкою України, але обрала криваві рублі й путінський режим, раніше без зусиль скинула зайві кілограми після розлучення з п'ятим чоловіком. 59-річна знаменитість вже тоді провокувала чутки про можливе втручання, а нове відео за кілька років знову породило розмови про пластичну хірургію. У соціальних мережах Мілявська розмістила кадри, на яких показала, як за допомогою лише одного нехитрого лайфхаку — підтягнути вище штани — ховає боки, що округлилися. Занадто відверте відео викликало справжній ажіотаж і критику. Люди, які звикли до сміливості Лоліти, були шоковані побаченим.

«Що ж ви наробили! Позбавили роботи купу пластичних хірургів, лише одним рухом руки», «Соромно якось», — написали в коментарях до відео.

Крім того російські ЗМІ поспілкувались ще й з косметологом, яка має для Лоліти не дуже добрі новини.

«Лоліта — прихильниця ліпосакції. Якщо поглянути на черевну стінку, буде видно ямки. Видно, що десь місцями жир знову почав утворюватися, — заявила косметолог. — Ми бачимо дивну форму пупка, судячи з усього, абдомінопластика. Про м'язовий каркас ми можемо тільки мріяти».

Додамо, що Лоліта потрапила до списку 119 діячів культури щодо яких Україною було запроваджено нові санкції.

Нагадаємо, що окрім Лоліти, до «чорного» списку потрапили зірки російської естради Сергій Лазарєв, Філіп Кіркоров, Ірина Аллегрова, Лариса Доліна та інші яскраві артисти, які підтримують країну-агресорку.

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