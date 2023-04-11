Під Києвом бійцівські собаки напали на матір із дитиною: постраждалі в лікарні

На Київщині, де нещодавно розгорівся мовний скандал через відмову викладача читати лекції українською, собаки напали на матір і дитину. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, повідомляє поліція Київської області.

«10 квітня, близько 8 години, 35-річна жінка разом із 7-річною донькою вийшли на прогулянку. У цей час їх сусід — власник розплідника вивів на повідку собак породи Кане-корсо без намордників та забув зачинити двері розплідника. Собаки, які знаходилися всередині, вибігли на двір та покусали матір з дитиною. Внаслідок укусів тварин, мати з донькою отримали тілесні ушкодження у вигляді численних ран тулуба та кінцівок. Вони були госпіталізовані до лікарні.

За фактом нанесення необережного тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження слідчі проводять досудове розслідування [ст. 128 ККУ]. Подальшу долю тварин буде визначено в ході досудового розслідування», — йдеться у повідомленні поліції.

Зазначимо, що кане-корсо — порода собак, одна з найдавніших представників групи молосів, перші згадки про яку з'явилися в глибокій старовині. Офіційними предками вважаються давньоіталійські бойові собаки, що використовувалися як травильні собаки-гладіатори. Після Другої світової війни війни кане-корсо стали рідкісними собаками — порода була на межі зникнення. Відродженням породи займався Джованні Ницолли, який відшукував представників породи і схрещував один з одним.

Фото: Вікіпедія

Кане-корсо створювалася, насамперед, як робоча порода, і її морфологічні характеристики відображають придатність для роботи. Ця порода орієнтована на захист і охорону. Собаки сильні, витривалі і дуже розумні. У них чудова інтуїція і вроджений захисний рефлекс, вони розділяють гру і реальну загрозу. Але без серйозної причини або без команди кане-корсо не проявляє агресії. Таким чином, це прекрасний охоронець з вродженим почуттям території, безстрашний і здатний до прийняття самостійних рішень.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у Дніпрі п'яний господар вигулював двох бійцівських псів без намордника і вони накинулися на жінку з маленьким песиком. Вона була змушена закрити тварину своїм тілом і постраждала.

А у січні колишній футболіст збірної Замбії Філемон Мулала трагічно загинув у ПАР. 60-річного ексфорварда загризли власні собаки у його будинку в Ліхтенберзі.

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