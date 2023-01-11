Футболіста-чемпіона роздерли власні собаки

Колишній футболіст збірної Замбії Філемон Мулала трагічно загинув у ПАР. 60-річного ексфорварда загризли власні собаки у його будинку в Ліхтенберзі, повідомляє ESPN.

Бездиханне тіло Мулали виявила в саду його дружина. Згідно зі звітом поліції, під час нападу вона перебувала на іншому боці будинку, в якому вони жили. Раптом жінка почула гавкіт собак, але оскільки саме відключили електрику, не пішла перевірити, у чому справа.

«Жінка не спромоглася перевірити, що не так, оскільки її будинок розташований на жвавій вулиці, а собаки часто гавкають на пішоходів та машини, що проїжджають, — заявив представник поліції. — Після того, як електрику було відновлено, вона зайшла до будинку, але не виявила там чоловіка. Продовжуючи пошуки, жінка побачила скривавленого Мулалу, що нерухомо лежить у саду».

Правоохоронці заявили, що двоє з трьох собак-вбивць, яких незабаром після трагедії забрали представники товариства щодо запобігання жорстокому поводженню з тваринами, були бійцівських порід — пітбультер'єр і стаффордширський тер'єр.

Форвард Філемон Мулала став «героєм нації» у 1984 році, коли у півфіналі найстарішого турніру Чорного континенту — Кубка Східної та Центральної Африки (CECAFA) забив два м'ячі у ворота Кенії, а у фіналі допоміг здолати команду Малаві. Тоді замбійці здобули свій перший титул з моменту здобуття країною незалежності у 1964 році.

Згодом нападник переїхав до Південно-Африканської Республіки, де спочатку виступав за «Кейптаун Сперс» та «Динамо», а потім зайнявся бізнесом і залишився там жити.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що автор історичного голу збірної Австрії загинув під колесами швидкісного поїзда.

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