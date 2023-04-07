«Буду обов'язково розмовляти російською»: у виші під Києвом розгорівся мовний скандал через відмову викладача читати лекції українською

В Україні, де раніше в Одесі відвідувачку вигнали з кафе за прохання обслуговувати українською, викладачка Державного податкового університету, що розташований у Ірпені Київської області, Любов Воробйова відмовилась викладати лекцію студентам українською мовою. Замість того, щоб перейти на українську, вона запропонувала студентам вивчати предмет самостійно. Про це повідомляє «Інформатор Буча, Ірпінь, Гостомель».

Викладачка заявила, що іспит прийматиме також російською.

«Я вам дозволяю не приходити на лекцію. І в Moodle, і в підручниках все подається українською мовою — будь ласка, можете опановувати там. А коли ми зустрінемось з вами на іспиті, я з вами буду обов'язково розмовляти російською мовою», — заявила Любов Воробйова.

В Студентському парламенті університету відреагували на поведінку викладачки, повідомивши, що щодо Любові Воробйової вживатимуть необхідних заходів.

«Університет, який зазнав руйнувань, але вистояв під час окупації та відбудовується, не допустить використання мови агресора в освітньому процесі. Це громадянська позиція, це позиція держави! Реакція адміністрації навчального закладу на ситуацію однозначна: діятимемо рішуче, наслідки для винних в межах законодавства будуть невідворотними», — повідомив виконувач обов'язків директора ДПУ Дмитро Серебрянський.

Викладачку усунули від виконання своїх обов'язків. Розпочато службове розслідування щодо інциденту.

Як писали «ФАКТИ», раніше у магазині в Житомирі відмовилися спілкуватись з клієнткою російською мовою.

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