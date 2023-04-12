Сьогодні середа — день здобування нових знань та переживання нових емоцій, вважають астрологи.

Тому сьогодні представникам багатьох знаків зодіаку бажано прислухатися до підказок інтуїції та Всесвіту, щоб не зробити прикрих промахів. А ввечері краще відпочити, щоби відновити сили, пише Ukr.Media.



Овен

Ви проведете день у гарному настрої: емоційне тло буде сприятливим, дрібні непорозуміння не завадять зберегти оптимізм, а серйозних проблем не виникне. Ви чудово справляєтеся з будь-якими труднощами, досягаєте відмінних результатів у роботі. У деяких Овнів з'явиться можливість піднятися кар'єрними сходами.

Сприятливий день для спілкування з жінками: вони стануть добрими помічницями та надійними союзницями, підтримають вас, якщо в цьому виникне потреба. Порозумітися з чоловіками буде дещо складніше.

Телець

У першій половині дня потрібно зосередитися на роботі: тільки приділивши їй максимум уваги, ви зможете не допустити помилок, зробити все правильно і своєчасно. Тельцям-керівникам може бути важко порозумітися з підлеглими, які то ігнорують розпорядження, то виконують їх неправильно.

Друга половина дня буде вдалою з усіх боків. Можна братися за будь-які справи, навіть найскладніші: ви чудово впораєтеся з ними. Імовірні приємні сюрпризи, подарунки та знаки уваги. Стриманість і холоднокровність допоможуть успішно провести важливі переговори.

Близнюки

Вдалий день для важливих справ, вирішення серйозних питань. Ви сповнені сил. Потрібно багато працювати, але вас це не бентежить. З'являються нові союзники, помічники, партнери; ваші професійні позиції дуже міцні, авторитет зростає. Можливе одержання привабливих пропозицій про співпрацю.

Можливі розбіжності у сім'ї, не виключені суперечки через гроші, причому причиною конфлікту може стати навіть незначна сума. Імовірні незаплановані поїздки, які будуть дуже вдалими.

Рак

День складеться сприятливо, якщо ви оберете правильну лінію поведінки, покажете, що готові домовлятися з людьми, йти на компроміси, а не ставити ультиматуми та добиватися свого, чого б це не коштувало. Намагайтеся уникати конфліктних ситуацій, згладжувати гострі кути.

Слідкуйте за тим, щоб ваші фінансові справи були в повному порядку, не витрачайте гроші на дрібниці. У другій половині дня можливі грошові надходження; подумайте, як правильно розпорядитися отриманою сумою, не дійте зопалу.

Лев

Тримайте себе у руках. Якщо у цей день вам вдасться впоратися з емоціями, то все складеться добре, а от якщо ні — можуть виникнути проблеми. Ділове спілкування потребує обережності. Намагайтеся не давати обіцянок, не пов'язувати себе зобов'язаннями.

Будьте готові до несподіванок: плани змінюватимуться протягом дня, а від деяких задумів взагалі доведеться відмовитися. Вирушаючи в подорож, будьте готові до того, що вони можуть зайняти більше часу, ніж зазвичай. Друга половина дня буде присвячена турботі про членів сім'ї.

Діва

Вдалий день для ділових переговорів, обговорення будь-яких важливих питань. Вам вдається порозумітися навіть з тими, з ким раніше не вдавалося порозумітися. Однак можуть виникнути труднощі під час укладання договорів, оформлення документів.

Можливе отримання прибутку, зокрема значного. Добре відвідувати світські заходи, багатолюдні збори: ви і почуватиметеся на них будете чудово, і корисні знайомства зав'яжете, і необхідну інформацію отримаєте. У другій половині дня можна робити покупки, зокрема великі.

Терези

День може бути напруженим і складним, проте ви подолаєте всі труднощі, здобудете важливі перемоги. Інтуїція та проникливість допомагають уникнути помилок, вибрати правильну лінію поведінки у складних ситуаціях. Можна досягти успіхів у науковій, дослідній, викладацькій діяльності.

Буде шанс знайти союзників та однодумців, налагодити стосунки з людьми, які розділяють ваші захоплення, інтереси та погляди на життя. Не виключений і початок нових романтичних стосунків, які відіграватимуть важливу роль у вашому житті.

Скорпіон

Все виходить добре, немає причин для хвилювань та тривог. Імовірний значний прогрес у справах, які довгий час не вдавалося навіть зрушити. Багато Скорпіонів зав'яжуть корисні ділові знайомства, деякі представники знаку отримають дуже вигідні пропозиції про співпрацю.

Слушний день для допомоги оточенню, причому не лише близьким людям, а й тим, кого ви ледве знаєте. Добре складаються поїздки, навіть незаплановані. Підходящий день для занять спортом та фізичної роботи.

Стрілець

Відмінний день для відпочинку, спілкування з друзями та родичами, відвідування розважальних заходів. На багатьох Стрільців чекають приємні романтичні сюрпризи, несподівані любовні зізнання. Буде нагода порадувати близьких.

З професійного погляду день дуже сприятливий. Незважаючи на те, що справам ви приділяєте менше часу та уваги, ніж зазвичай, все йде добре. Проявіть лідерські якості, покажіть, що готові керувати іншими; це не залишиться непоміченим, незабаром ви зможете піднятися службовими сходами.

Козоріг

День легкий, приємний, вдалий. У вас дуже багато виходить добре, ви не тільки зі своїми справами справляєтеся, але й іншим допомагаєте, якщо з'являється така можливість. Роботи може бути більше, ніж зазвичай, але у вас все ж таки залишиться час на приємний відпочинок, спілкування з друзями, романтичні побачення.

Ви не такі консервативні, як завжди, охочіше експериментуєте, можете піти на ризик, якщо він виправданий. Імовірні грошові надходження, зокрема несподівані. Буде шанс укласти вигідні угоди.

Водолій

Ви життєрадісні та сповнені оптимізму, щедро ділитеся позитивними емоціями з оточенням. Не дивно, що спілкуванню з вами раді навіть ті, хто раніше тримався відсторонено та холодно. Легкий флірт на роботі може започаткувати серйозні романтичні стосунки.

Ймовірне отримання важливої інформації, буде шанс навчитися чогось нового та корисного, розширити кругозір. Також можна ділитися своїм досвідом — знайдуться люди, яким він знадобиться. Вечір підходить для відвідування світських заходів та обіцяє цікаві знайомства.

Риби

Вдалий день для ділового спілкування, плідно проходять зустрічі та переговори. Ви знаходите нових союзників і зберігаєте довірчі стосунки зі старими, підтримуєте добрі ідеї та вчасно проявляєте ініціативу. Можна розпочинати роботу над новими проєктами, у тому числі, які потребують нестандартного, творчого підходу.

День буде вдалим із фінансової точки зору, можливі грошові надходження, у тому числі значні. Покупки навіть незаплановані будуть виключно вдалими, особливо якщо ви зробите їх у першій половині дня.

Водночас не варто забувати, що сьогодні за Східним гороскопом — день Веселого Щура, нагадує сайт Метеопрог.



Веселий (металевий) Щур має розумний та винахідливий характер. Серед 12 знаків східного зодіаку він — найбільш ревнивий й водночас пристрасний та дотепний. Цей знак понад усе цінить свободу, красоту та емоції.

Крім того, Веселий Щур має життєву потребу оточити себе вірними друзями, завдяки своєму веселому характеру та комунікабельності це йому легко вдається. Завжди відкритий до спілкування, але раз втративши його довіру, назад уже не повернете.

Тому сьогодні варто налаштуватися на продуктивну роботу, відкинути негативні емоції, не зациклюватися на проблемах — всі вони легко вирішаться вже до кінця тижня.

«Подбайте про комфорт та відпочинок для найрідніших. Не забудьте про обіцянки, дані близьким», — радять знавці східної астрології.

Нагадаємо, на деяких знаків зодіаку найближчим часом чекає сильний грошовий дощ. Саме вони дуже скоро розбагатіють та стануть успішними.

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