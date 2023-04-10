Настав понеділок — день, який обіцяє багатьом знакам зодіаку можливості для роздумів та самоаналізу. Також сьогодні варто не поспішати и дивитися на все позитивно, радять астрологи.

В той же час цей період чудово підходить для налагодження стосунків та бізнес-контактів: є ймовірність, що надійде якась новина, яка сприятиме просуванню до мети, пише інформаційний ресурс Ukr.Media.

Овен

Нелегко займатися звичними, повсякденними справами — вам хочеться чогось особливого та визначного. Багатьох представників знаку спрага гострих відчуттів штовхає на необдумані вчинки. Варто прислухатися до порад старших, так ви зможете уникнути помилок, вибрати правильний шлях.

У другій половині дня може погіршитись самопочуття, цей час краще присвятити відпочинку. Також він підходить для зустрічей з друзями та спілкування у неформальній обстановці. Від довгих поїздок за кермом краще відмовитись.

Телець

Сприятливий день, який добре підходить для прояву ініціативи у всіх сферах життя. Добре розпочинати нові справи, можна щось змінювати у звичному перебігу подій; вас буде супроводжувати успіх. Не відкладайте важливих розмов — сьогодні їх вдасться провести спокійно та конструктивно, вибравши правильний тон.

День підходить для занять спортом та фізичної роботи. Ви у чудовій формі і не відчуваєте втоми. Імовірний успіх у освоєнні точних дисциплін. Можна займатися конструюванням, будівництвом, довгостроковим плануванням.

Близнюки

Варто провести цей день спокійно, по можливості уникнувши хвилювань та переживань. У цьому випадку ви зможете відновити сили та підготуватися до майбутніх перемог, насолодитися душевною рівновагою та гармонією. Середина дня підходить для сімейних заходів, зустрічей із родичами, спілкування з друзями.

Вечір — час роздумів про майбутнє. Багато Близнюків у цей час будують плани, втіленням яких у життя займуться найближчим часом. Не виключено, що родичам та друзям буде потрібна ваша допомога; не відповідайте на прохання відмовою.

Рак

День складається вдало. Ви відчуваєте приплив сил і завдяки ньому справляєтеся з багатьма проблемами, які раніше здавалися нерозв'язними. Збоку може здаватися, що ви поглинені важливими справами, але вам вдається поєднувати важливі заняття з переживаннями та хвилюваннями; постарайтеся позбутися від них якомога раніше, щоб не допустити помилок.

Можливі невеликі фінансові проблеми, незначні втрати. Може виходити з ладу побутова техніка. Бажано обмежитись невеликими покупками.

Лев

Сприятливий день, ви зможете зробити багато хорошого для себе та для оточуючих. Можна реалізувати творчі проекти та задуми, втілити у життя давні плани. Головне — не зупинятися на півдорозі, доводити розпочате до кінця. Уникайте хаосу у фінансових справах; небажано робити покупки на виплат, брати гроші в борг.

День добре підходить для пошуку однодумців, є шанс зустріти людей, які згодом стануть справжніми друзями та надійними помічниками. Добре складаються поїздки, особливо якщо ви їдете в дорогу в компанії друзів.

Діва

Вдалий день для вирішення важливих і складних завдань, а також для зустрічей з людьми, які готові поділитися з вами своїм життєвим досвідом і знаннями, розповісти про події минулого. Важливо стежити за порядком у всьому, не допускати хаосу та плутанини, не порушувати домовленостей, виконувати свої обіцянки.

Навколишні наслідують ваш приклад, і навести лад у житті стане значно простіше. Можливі вдалі покупки, шанс буде вигідно вкласти гроші. Сприятливий день для планування довгих поїздок, а також зустрічей із людьми, які прибули здалеку.

Терези

Вам буде не просто: можливі проблеми у спілкуванні, сварки з близькими, важко буде домовитися про спільні дії навіть із перевіреними союзниками. Намагайтеся уникати будь-яких конфліктів, по можливості не вплутуватися в боротьбу за владу. Цей день не підходить для того, щоб демонструвати свою перевагу; намагайтеся ні на кого не дивитися згори.

Потрібно бути розбірливішими в контактах: сьогодні вас приманюють люди, з якими непросто мати справу. Небажано розпочинати комерційні проекти, вони швидше призведуть до фінансових втрат, ніж дозволять заробити.

Скорпіон

Ви відчуєте приплив життєвих сил та енергії, зрозумієте, що готові взятися за складні та заплутані справи. Не виключене протистояння, з якого ви, безперечно, вийдете переможцем. Можуть нагадати про себе якісь робочі проблеми, не виключена несподівана зустріч із людиною, з якою вас пов'язують ділові інтереси.

Дуже сприятливий день для нових знайомств: на тих, кого ви зустрічаєте сьогодні, можна покластися. Добре проходять романтичні побачення, багатьом Скорпіонам спілкування з коханою людиною піднімає настрій.

Стрілець

Не легко зберігати спокій: багато представників знака переживають через дрібниці, серйозно хвилюються, якщо хоч щось іде не так. Вміння розбиратися в людях, яке не раз було корисне вам раніше, сьогодні не допомагає — ви ризикуєте зв'язатися з тими, хто не заслуговує ні на довіру, ні на увагу.

Потрібне терпіння, щоб уникнути конфліктів з коханою людиною, зберегти добрі стосунки з близькими. Не дозволяйте собі вчинків та висловлювань, які можуть бути трактовані як неповага до оточуючих, виклик чи провокація.

Козоріг

Нелегко буде правильно оцінити поведінку оточуючих: може здатися, що вони спеціально провокують вас, виводять з рівноваги. Ви нервуєте, і тому часом висловлюєтеся надто різко, можете спровокувати сварку. На щастя, відновити гармонію та порозуміння вдасться швидко.

Не бажано робити великі покупки, особливо незаплановані: ви розпоряджаєтеся грошима не найкраще, ризикуєте укласти невигідні угоди. Утримайтеся від екстравагантних вчинків та будь-яких дій, які можуть завдати шкоди вашій репутації.

Водолій

Вдалий день, пов'язаний із припливом життєвих сил та енергії. Він добре підходить для початку нових справ, у тому числі складних, заплутаних. Навіть маючи мінімум інформації, ви приймаєте правильні рішення, знаходите шлях до мети. Можливі приємні знайомства, зустрічі, що вплинуть на ваше життя.

Можливі грошові надходження, зокрема значні. День підходить для покупок, можна купувати незвичайні, екстравагантні речі — вони довго вам будуть подобатися. Вечір підходить для романтичних побачень.

Риби

Хоч би що відбувалося, зберігайте спокій, приймайте зважені рішення, намагайтеся не ризикувати. Багато залежатиме саме від вашої здатності тримати себе в руках, навіть якщо оточуючі дають волю емоціям. Можливе отримання тривожних повідомлень; нічого не робіть, поки все не перевірите.

Друга половина дня буде присвячена турботам про членів сім'ї, деяким Рибам заради цього доведеться відкласти власні справи. Імовірні невеликі грошові надходження, не виключені подарунки.

В той же час варто пам'ятати, що за Східним календарем 10 квітня — день Земляного Собаки.



На Сході вважають, що Земляний Собака — наполегливий, цілеспрямований, активний та рішучий. Лагідність та поміркованість Земляного Собаки наділяють сьогоднішній день на атмосферу, коли буде легко вирішувати важкі завдання.

Тому сьогодні варто зосередити увагу на справах, які були відкладені на потім. Також доведеться докласти максимум зусиль, щоб все вирішити якнайшвидше. Але, разом з тим, краще витратити більше часу, ніж все зробити абияк. Зберігайте терпіння і ваші великі зусилля дадуть бажаний результат.

«На роботі на вас сьогодні чекатимуть новини, можливо, і не зовсім приємні. Уникайте конфліктів з колегами, вони можуть перерости у тривалі протистояння. Налаштуйтеся на діалог та пошук компромісів. Якщо у вас є власний бізнес будьте готові розпрощатися з грішми задля покращення умов праці вашим робітникам. Сьогодні у вас можуть бути напружені стосунки з коханою половинкою через розбіжності у ваших поглядах», — радять знавці східної астрології.

Нагадаємо, раніше астрологи вказали на три знаки Зодіака, підопічні яких у квітні зможуть примножити статки.

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