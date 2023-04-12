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Настя Каменських випадково проговорилася про справжні стосунки з Потапом

15:10 12 квітня 2023
Настя Каменських

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка раніше запевнила, що не розлучається з чоловіком, випадково проговорилася про справжні стосунки з Потапом. Попри те, ще подружжя тримає інтригу та робить вигляд, що нічого не відбувається, факти говорять інше. Зіркове подружжя давно не з’являється ніде разом, не публікують спільних фото в соціальних мережах, Потапа взагалі не видно в Україні. В той час як Настя наприкінці весни повернулася до Києва.

Сайту ТСН.ua опублікував переписку Каменських з одним з представників ЗМІ. Журналіст попросив співачку, щоб та переказала Потапові повідомлення.
Відповідь Настя стала несподіванкою. Вона написала, що не зможе цього зробити й назвала причину. «Ми ж не разом зараз», — написала Каменських.

Нагадаємо, Потап і Настя зіграли пишне весілля у 2019 році. До того жили разом та довгий час приховували свій роман.

Чутки про розлучення виникли після того, як колишня підопічна співачка звинуватила Потапа у зраді та домаганнях. Відомий блогер повідомив, що зірки таємно вже розпочали процедуру розлучення.

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