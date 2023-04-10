«Ми ж не близнюки, щоб ходити разом»: Настя Каменських прокоментувала стосунки з Потапом

Популярна співачка Настя Каменських відверто відповіла на запитання про стосунки з Потапом та долю їхню шлюбу, який, за чутками, опинився на грані краху. У Мережі пліткують те, що зіркова пара давно з’являється разом на публіці, Потапу приписують подружню зраду.

Під час одного з недавніх виступів Насті прихильники не втрималися, що не запитати про особисте. Зокрема, чи правда, що Потап і Настя розлучаються.

«Я не розлучаюсь з чоловіком, у мене все добре!» — відповіла Настя.

Але цього прихильникам було замало. Вони уточнили в артистки, а де ж її чоловік і чому вони не з’являються разом?

«Сонечко, ми ж не близнюки ходити разом. Треба Потап? Подзвони йому, напиши йому і запитай у нього», — відповіла артистка, уникнувши конкретної відповіді.

До речі, під останнім дописом Насті Потап залишив коментар у вигляді сердечок.

Раніше Настя вже не раз казала, що її дратують безтактовні питання, особливо про вагітність. Як тільки співачка одягає вільний одяг чи трохи набирає вагу, їй одразу приписують вагітність.

Зараз співачка зосереджена на відновленні свого голосу. Вона розповіла, як лікарі лікують її голосові зв'язки.

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