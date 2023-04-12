Служба безпеки України продовжує викривати зрадників та колаборантів на тимчасово захоплених територіях півдня та сходу України. Зокрема, на Херсонщині та Харківщині повідомлено про підозру ще п’ятьом ворожим поплічниками, які добровільно пішли на співпрацю з ворогом.

Зокрема кіберфахівці СБУ задокументували злочинні дії колишнього начальника одного з відділів Департаменту житлово-комунального господарства Херсонської міськради, який отримав від колишнього «гауляйтера» сальдо пропозицію очолити створене агресором «унітарне підприємство Херсонтепломережі». Перебуваючи на цій «посаді», зловмисник організував так звану «інвентаризацію» майна інфраструктурного об’єкта для його передачі російським монополіям, повідомляють в СБУ.

Ще одна колаборантка під час окупації Херсона очолила так званий «Херсонський університет». Там вона впроваджувала освітні «стандарти» країни-агресора, а під час звільнення міста втекла до Криму.

Також СБУ задокументувала підривну діяльність колишнього викладача Харківського національного університету внутрішніх справ, який звільнився ще у 2014 році. На початку повномасштабного вторгнення він опублікував на одному із проросійських Телеграм-каналів звернення, де закликав колишніх колег та курсантів допомогти агресору у захопленні Києва. За це наприкінці травня 2022 року зловмисника призначили очільником так званого «Мелітопольського університету ім. Макаренка».

Перебуваючи на «посаді», фігурант поширював кремлівські наративи, в яких ставив під сумнів існування української державності.

За викритими фактами тривають слідчі дії у межах кримінальних проваджень за такими статтями Кримінального кодексу України:

110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

111 (державна зрада);

111−1(колабораційна діяльність);

111−2 (пособництво державі-агресору).

Наразі підозрювані переховуються від правосуддя на тимчасово окупованих територіях України.

Нагадаємо, Октябрський районний суд міста Полтави визнав винним у глорифікації збройної агресії росії батька двох захисників України, який неодноразово висловлював ненависть до України і ЗСУ.

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