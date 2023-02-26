«Мої сини у ЗСУ заважають „руському міру“ наводити порядок»: на Полтавщині винесли вирок батьку-зраднику

В Україні покарали ще одного зрадника. Так, Октябрський районний суд міста Полтави визнав громадянина винним у глорифікації збройної агресії росії. Про це «ФАКТИ» дізнались із опублікованого вироку. Обвинувачуваний — уродженець Ялти, у квітні 2018 року його прийняли на посаду охоронника команди воєнізованої охорони батальйону Управління поліції охорони в Полтавській області.

У березні 2022 року, коли в країні вирувала повномасштабна війна, чоловік у спілкуванні із громадянином росії розповідав йому про напрямки евакуації мирного населення України та факт знешкодження військової техніки ЗСУ. У своїх повідомленнях українець писав: «Из Мариуполя пошли беженцы в сторону россии, бои идут в Северодонецке и Рубежном, в Сватово уничтожено 4 установки С 300 хохлов. Я тут Коношенкова смотрел, молодец, четко позиции расставляет. Хохлы из Николаева ломанулись на Херсон, потеряли 10 танков, а теперь пидорасы е***шат по частному сектору».

Через кілька днів охоронник у повідомленні виправдовував своєму співрозмовнику збройну агресію рф проти України: «У нас тут хотят поставить роту укр солдатни, помещение им для проживания выделены в колхозном свинарнике, где им и место, только при шухере они будут прикрываются нами, гражданскими, походу наши скоро подойдут, громыхает уже недалеко».

Також у матеріалах справи відомо про два аналогічні випадки, в яких житель Полтавщини висловлював ненависть проти рідної країни. За результатами проведення комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи, в матеріалі повідомлень чоловіка містяться висловлювання образливого характеру та негативна інформація стосовно Збройних Сил України та звеличування осіб, які беруть участь у війні на стороні путінських військ.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений вину не визнав в повному обсязі. Мовляв, у переписці писав те, що бажали чути, з метою підтримки родинних стосунків. В ході досудового розслідування він звертався з клопотанням про його обмін до росії. А ще прохав ухвалити виправдувальний вирок.

Заслухали судді й свідків по справі. Один із них заявив, що зрадник довгий час зловживав спиртними напоями, знущався та бив жінку, та казав, що у нього нема двох синів, бо вони перебувають в лавах ЗСУ і заважають «руському миру наводить порядок».

В результаті прихильник путіна та росії отримав покарання — рік і місяць позбавлення волі. Також він має сплатити на користь держави процесуальні витрати, які пов`язані із залученням експертів — 9816 гривень.

Нагадаємо, днями СБУ знешкодила небезпечну групу російських агентів, які маскувалися під волонтерів та наводили ракети на лікарні.

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