Допомогла окупантам вивезти з України понад тисячу дітей: СБУ повідомила про підозру колаборантці

Служба безпеки продовжує викривати злочини російських загарбників та їхніх поплічників.

У ході слідчих дій задокументовано факти насильницького вивезення окупантами понад тисячу українських дітей з тимчасово окупованих районів півдня та сходу України.

Неповнолітніх вивозили до Севастополя протягом вересня-жовтня минулого року під виглядом «добровільної евакуації», повідомили в СБУ.

Серед потерпілих — сироти і сотні дітей, батьки яких були незаконно затримані окупантами на спробі виїхати з зони бойових дій.

Для забезпечення депортації неповнолітніх російські загарбники залучили власницю однієї з кримських туристичних агенцій.

Вона добровільно погодилася допомогти окупантам примусово вивезти дітей з Херсона, Мелітополя, Донецька, Луганська та Макіївки на територію тимчасово окупованого півострова.

Для цього виділила автобуси і забезпечила подальше розміщення депортованих дітей на базі соціальних об’єктів у Криму.

Наразі зрадниця переховується на тимчасово окупованій території півдня України.

Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, нещодавно на в'їзді до Києва прикордонники затримали священника УПЦ МП, який підтримував російських окупантів.

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