Польські фермери блокують залізничні колії: чим це загрожує водіям на ПП «Ягодин»

У четвер, 13 квітня, польські фермери блокують залізницю на кордоні між Україною та Польщею у Грубешові, протестуючи проти ввезення українського зерна. Про це повідомляє RMF24

«З 10:00 фермери планують перекрити залізницю у Грубешові, через яку зернові з України везуть до Польщі», — йдеться у повідомленні.

Зокрема фермери незадоволені відставкою попереднього міністра сільського господарства і не довіряють обіцянкам нового про те, що створені українським зерном проблеми вирішать.

На Волинській митниці попереджають водіїв про затримки на пропускному пункті «Ягодин» та ускладнення у доставці вантажів до кордону з польського боку.

«Увага до міжнародних перевізників! Польські аграрії знову розпочали акцію протесту у Дорогуську. Її проведення попередньо погоджено польськими правоохоронними органами до 24.00 14 квітня», — йдеться у повідомленні.

Минулого тижня Польща та Україна домовилися тимчасово призупинити ввезення українських пшениці, ріпаку, кукурудзи та соняшнику.

233

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram