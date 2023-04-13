Переселенцям полегшують правила погашення споживчих кредитів, але є обов'язкові умови

Восени минулого року Кабмін розширив можливості участі в програмі забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, а днями Верховна Рада у першому читанні схвалила два проекти законів, якими пропонується спростити умови погашення окремих споживчих кредитів для ВПО й осіб, які проживають на уражених війною територіях.

Як повідомляють в Мінреінтеграції, насамперед йдеться про позики на лікування, ремонт житла, придбання побутової техніки, навчання тощо. Вони не передбачають заставу, але мають надвисоку процентну ставку — 50−100% річних. Виплата таких кредитів для позичальників, які проживають або виїхали з територій ведення бойових дій чи ТОТ, є надскладною.

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На період воєнного стану і протягом 30 днів після нього пропонується запровадити механізм обов’язкової реструктуризації. Він діятиме за таких умов:

якщо державна та соціальна матеріальна допомога та/або пенсійне забезпечення, благодійна допомога є єдиним джерелом доходу споживача і членів його сім’ї;

якщо споживач або член його сім’ї є особою з інвалідністю внаслідок війни й сукупний розмір доходу не перевищує дві мінімальні зарплати.

При цьому позичальники повинні перебувати на обліку ВПО, постійно проживати або виїхати з території, на якій ведуться (велися) бойові дії чи ТОТ, не мати простроченої заборгованості станом на 24 лютого 2022 року.

Законопроєкти також встановлюють заборону вимагати прострочену заборгованість кредитору та колекторській компанії на період воєнного стану і протягом 30 днів після нього.

Раніше юристи розповідали, як швидко і онлайн можна перевірити свою кредитну історію.

Фото Pixabay

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