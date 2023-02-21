Колишній футболіст збірної Угорщини загинув у 47 років за загадкових обставин

Ексфутболіст «Ференцвароша» та збірної Угорщини Міклош Лендваї трагічно помер у 47 років, повідомляє nemzetisport.hu.

У роки кар'єри опорний півзахисник, в активі якого 23 матчі за національну команду, виступав за угорські клуби «Залаегерсег», «Дьєр» та «Ференцварош», а також за французький «Бордо», швейцарський «Лугано», бельгійський «Шарлеруа» та кіпрський «Аріс».

У складі олімпійської збірної Угорщини Міклош Лендваї виступав на Олімпійських іграх-1996 в Атланті.

Міклош Лендваї (праворуч) провів у футболці збірної Угорщини 23 матчі

Після завершення кар'єри футболіста він працював тренером, але останніми роками заробляв на життя у будівельному бізнесі свого тестя.

Але, як повідомляє sportal.blikk.hu, вранці на початку робочого тижня Лендваї, у котрого було п'ятеро дітей, перестав відповідати на дзвінки колег, не зміг додзвонитися йому і батько. Коли стурбовані співробітники ексфутболіста прийшли до нього додому, то виявили Міклоша мертвим у прибудові будинку. За однією з версій, Лендваї наклав на себе руки.

«Мікі, навіщо ти це зробив? Ти завжди показував себе сильним… Ми вперше зустрілися, коли нам було 12 років. Ти був моїм сусідом по кімнаті скрізь. Ти був воїном. Моє серце розбите сьогодні», — написав у мережі колишній одноклубник Лендваї по «Ференцварошу» та «Дьєру» Вінче Отто.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що автор історичного голу збірної Австрії загинув під колесами швидкісного поїзда.

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