Кartа pobytu для українців в Польщі: як її отримати під час війни

В Польщі, яка потужно підтримує Україну під час війни, спростили умови надання деяким категоріям українських біженців Кaрти побиту (Кartа pobytu).

Кartа pobytu — це документ, виданий польською владою, який посвідчує особу власника під час його перебування в Польщі. Він дає дозвіл на тимчасове або постійне проживання на території Республіки Польща, завдяки якому мігрант може багаторазово перетинати кордон без додаткового отримання візи та користуватися більшістю базових громадянських прав, повідомляє ukrainianinpoland.p.

Для того, щоб розпочати процедуру оформлення Карти побиту іноземець має, перш за все, звернутися за місцем проживання до відділу в справах іноземців у воєводському управлінні та подати пакет документів:

- заяву (її форма залежатиме від виду запитуваної карти);

- чотири фотографії 3,5×4,5 см;

- оригінал та копії закордонного паспорта;

- документ, який підтверджує наявність підстав для отримання карти (наприклад, довідка з учбового закладу, свідоцтво про шлюб з громадянином Польщі або Карта поляка);

- документ, що підтверджує тимчасову реєстрацію (для оформлення Карти тимчасового перебування);

- документи, що підтверджують платоспроможність (довідка з банку, з податкової або з роботи);

- квитанцію про сплату гербового збору.

Формуляр анкети можна отримати у відділі в справах іноземців у воєводському управлінні за місцем проживання або скачати на урядовому сайті.

Кандидат має власноруч заповнити анкету в двох примірниках. У деяких випадках до переліку документів може вимагатися медична страховка та документ, що підтверджує наявність у кандидата на карту місця проживання (договір оренди або купівлі помешкання).

Під час заповнення заявки для отримання Карти тимчасового або постійного проживання варто мати на увазі, що будь-які виправлення в анкеті заборонені. Вона має бути заповнена розбірливо, друкованими літерами та виключно польською мовою.

Для того, щоб подати заявку за допомогою модулю обслуговування справ, потрібно:

-зайти на сайт за цим посиланням: cudzoziemcy.gov.pl/ua;

- заповнити онлайн-форми заяв на отримання дозволу на тимчасове перебування в Польщі та відправити їх;

- роздрукувати, підписати та подати під час особистого візиту до Воєводського управління.

Така процедура має значно полегшити процес отримання дозволу на тимчасове перебування у Польщі.

Вже з 1 квітня 2023 року українські біженці зможуть подавати заявку на отримання Карти побиту. Наразі це можна зробити на таких підставах:

- офіційне працевлаштування на території Польщі.

- провадження на території Польщі офіційної підприємницької діяльності.

- наявність Blue Card — переважно її мають працівники сфери IT, вчені природничих і прикладних наук, енергетики, медики, викладачі з науковим ступенем, конструктори, архітектори тощо.

Що стосується тих біженців, які не працевлаштовані, то вони також зможуть залишитися на території Польщі щонайменше до серпня 2023 року на підставі тимчасової охорони. І польська влада вже заявила про готовність подовжити цей термін, незалежно від актуальної ситуації в Україні на той момент.

Але в який спосіб такі категорії біженців отримають дозвіл на подальше перебування наразі невідомо.

Як повідомляли «ФАКТИ», Польща разом з Британією побудують в Україні тимчасові села для людей, які покинули свої домівки через війну.

62

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram