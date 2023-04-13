Дачні ділянки киян йдуть під воду: Дніпро та Десна вийшли з берегів (фото, відео)

В Україні через дощову погоду в річках Дніпро та Десна триває підняття води. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

«13−17 квітня на Верхньому Дніпрі в межах країни триватиме ріст рівнів води на 0,1−0,3 м за добу з подальшим затопленням заплави, порушенням транспортного сполучення, обтопленням та відрізанням від основних шляхів сполучення, частковим затопленням окремих населених пунктів та можливим початковим затопленням житлових будинків водами Дніпра та Сожу в ряді прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІІ рівень небезпеки — червоний). 13−14 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС, на р. Дніпро у м. Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області відмічатиметься затоплення заплавних територій та початкове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок у ряді прирічкових населених пунктів (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий)», — йдеться у повідомленні.

Як повідомили в ДСНС України, на Київщині рятувальники ліквідовують наслідки підтоплення домоволодінь.

«Внаслідок несприятливих погодних умов на території області почастішали випадки підтоплень в приватному житловому секторі. Впродовж минулої доби рятувальники отримували повідомлення про підтоплення у смт Чабани Фастівського району. По прибуттю на місце події встановлено, що відбулося затоплення прибудинкової ділянки та частково приміщень в будинку. За допомогою гідроелеватора воду було відкачано. Цього ж дня рятувальники працювали у Бучанському районі на приватному подвір’ї в с. Колонщина. Надзвичайники за допомогою мотопомпи та двох насосів відкачали воду з території», — йдеться у повідомленні.

Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, в Іванкові на Київщині розмило та підтопило дві вулиці.

«Як повідомляє голова поліції області Андрій Небітов, внаслідок тривалих дощових опадів розмило дамбу місцевого ставка, вода пішла в річку, яка проходить повз житлові вулиці. Поліцейські та ДСНС допомагають місцевим жителям подолати лихо, працюють відповідні служби з очищення водовідвідних каналів. Рівень води поступово знижується», — написав він у Telegram.

Як прогнозує відома синоптикиня Наталка Діденко, 14 квітня погода в Україні буде синоптично неоднорідною.

«Чудове весняне тепло охопить західні області, більшість півдня (окрім Запоріжжя) та частину центральних областей. Тут очікується протягом дня +15+20 градусів. Найхолоднішою частиною виявиться північна, також східна, а ще Полтавщина. Вдень +8+11 градусів. 14-го квітня помірні дощі пройдуть у східних областях, у більшості областей України — місцями невеликі. У західній частині України переважатиме суха погода, хіба що аж ввечері у п'ятницю на Закарпатті поллє дощ. У Києві завтра впродовж дня температура повітря явно не температура нашої квітневої мрії)) Вдень усього +9+11 градусів. Буде переважно хмарно, місцями ймовірний невеликий дощ. У суботу в столиці буде ще холодніше. А в неділю, на Великдень, трохи потепліє, але не без дощу)) Відчутніше тепло прийде у вівторок, 18-го квітня», — написала вона.

Як писали «ФАКТИ», за прогнозом народного синоптика Станіслава Щедріна в другій декаді квітня почнеться суттєве потепління з щоденними температурами від +10 до +15 градусів тепла.

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