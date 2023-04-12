«Сльозливий» тиждень й потужна магнітна буря: яка погода чекає українців найближчими днями

В середу, 12 квітня, згідно з прогнозами синоптиків, в Україні похолоднішає і задощить.

Причина цього, на думку народного синоптика Станіслава Щедріна, в тому, що дійшов новий потужний циклон з Чорного моря.

Тому спочатку у південних, східних та центральних областях очікується дощова та не дуже комфортна погода, і навіть сильні зливи.

При цьому у більшості західних областей поки що обійдеться без істотних опадів, додають фахівці Укргідрометцентру.

Вітер східний (у західних областях — північний), 7−12 м/с. Температура вночі 5−10°, у західних областях 2−7° тепла; вдень 8−13°,

На Київщині сьогодні, 12 квітня, буде хмарно, з проясненнями, часом дощ. Температура по області вночі 5−10° тепла, вдень 8−13°. У Києві вночі 7−9° тепла, вдень 10−12°.

Геомагнітна ситуація сьогодні, 12 квітня, буде стабільною. Очікується слабка геомагнітна буря силою 3 бали. У цей день можливі перепади настрою. Метеозалежні люди можуть відчути легке нездужання. Слід уникати конфліктів та більше гуляти на свіжому повітрі.

Найближча сильна магнітна буря очікується 16 квітня. Її сила становитиме 4 бали. У цей день можливе незначне погіршення самопочуття. Може знизитися увага та працездатність, з'явитися сонливість. Не треба перенапружуватись, більше відпочивати та бути на свіжому повітрі.

А на вихідних, 15−16 квітня опади припиняться, температура повітря вночі становитиме +3…+8 °С, вдень +11…+16 °С. На півночі Лівобережжя вночі 0…+5 °С, вдень +8…+13 °С. Великдень буде сонячним та досить теплим й без дощу.

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