Магнітні бурі и прихід тепла: якої погоди чекати найближчими днями

Попри бажання багатьох українців, дощова погода не бажає покидати Україну. Весняні дощі продовжують поливати дачі та присадибні ділянки.

У Києві в п'ятницю, 14 квітня, впродовж дня усього лише +9…+11 градусів, місцями ймовірний невеликий дощ.

При цьому синоптична картина по країні досить неоднорідна, вважає синоптикиня Наталя Діденко.

«Велика п'ятниця буде в Україні синоптично неоднорідною. Чудове весняне тепло охопить західні області, більшість півдня (окрім Запоріжжя) та частину центральних областей. Тут очікується протягом дня +15…+20 градусів. Найхолоднішою частиною виявиться північна, також східна, а ще Полтавщина. Вдень +8…+11 градусів», — пише вона у соціальній мережі.

За інформацією фахівця, 14 квітня помірні дощі пройдуть у східних областях, у більшості областей України — місцями невеликі.

У західній частині переважатиме суха погода, хіба що аж ввечері у п'ятницю на Закарпатті поллє дощ.

«У Києві в п'ятницю впродовж дня усього +9…+11 градусів. Буде переважно хмарно, місцями ймовірний невеликий дощ. У суботу в столиці буде ще холодніше. В неділю, на Великдень, трохи потепліє, але не без дощу. Але вже «відчутніше тепло прийде у вівторок, 18-го квітня», — відзначає Діденко.

Тому більшості українців варто, вочевидь, відкласти всі роботи на дачах-городах до приходу тепла і спокійно святкувати Великдень. Тим більш, на зміну дощам скоро прийдуть магнітні бурі, тому потрібно бути напоготові.

Нагадаємо, згідно з прогнозом народного синоптика Станіслава Щедріна, причиною сильних дощів в останні дні тижня став новий потужний циклон з Чорного моря. Але його сили вже ослабли, і сильні дощі припиняться.

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