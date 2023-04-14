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ЧП в метро Києва: пасажир впав на рейки

9:06 14 квітня 2023
потяг

У Києві в п’ятницю, 14 квітня, тимчасово зупиняли рух поїздів на «зеленій» гілці метро. На станції «Дружби народів» на колію впав пасажир.

Про це повідомили у КМДА.

«За попередньою інформацією, вранці на станції метро „Дружби Народів“ на колію раптово впав пасажир. Через це на „зеленій“ гілці підземки тимчасово зупиняли рух потягів. Чоловіка дістали та передали медикам, які його госпіталізували до лікарні. Обставини подія встановлюються», -йдеться у повідомленні.

У КМДА уточнили, що інцидент трапився о 7:10, через що протягом 30 хвилин було обмежено роботу метрополітену на зеленій лінії. Були зачинені на вхід станції: «Печерська», «Дружби народів», «Видубичі», «Славутич».

Раніше повідомлялось про збій у роботі метро, коли неможливо було оплатити проїзд через QR-код.

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