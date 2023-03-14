У столичному метро знову збій: QR-коди у «Києві цифровому» не працюють
У вівторок, 14 березня, в Києві на станціях метро стався черговий збій — QR-код, згенерований у застосунку «Київ Цифровий», тимчасово не працює з технічних причин
Як повідомляють у КМДА, про відновлення роботи QR-кодів буде повідомлено додатково.
Усі інші засоби оплати проїзду працюють у звичайному режимі. Сплатити за проїзд можна:
- транспортною карткою;
- паперовим qr-квитком;
- безконтактною банківською карткою;
- мобільним додатком ApplePay та Google Pay.
Нагадаємо, що у застосунку «Київ Цифровий» нещодавно з`явилася нова функція — створення QR-квитка. Він буде дійсним до опівночі. Якщо не скористатися ним, квиток зникне, а поїздка повернеться на транспортну карту.
Фото зі сторінки Київського метрополітену у соцмережах68
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