У столичному метро знову збій: QR-коди у «Києві цифровому» не працюють

У вівторок, 14 березня, в Києві на станціях метро стався черговий збій — QR-код, згенерований у застосунку «Київ Цифровий», тимчасово не працює з технічних причин

Як повідомляють у КМДА, про відновлення роботи QR-кодів буде повідомлено додатково.

Усі інші засоби оплати проїзду працюють у звичайному режимі. Сплатити за проїзд можна:

транспортною карткою;

паперовим qr-квитком;

безконтактною банківською карткою;

мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

Нагадаємо, що у застосунку «Київ Цифровий» нещодавно з`явилася нова функція — створення QR-квитка. Він буде дійсним до опівночі. Якщо не скористатися ним, квиток зникне, а поїздка повернеться на транспортну карту.

Фото зі сторінки Київського метрополітену у соцмережах

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