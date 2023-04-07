Витік документів про підготовку до наступу України і пауза в наданні Києву членства в НАТО: про що пишуть ЗМІ

На липневому саміті НАТО у Вільнюсі Україні навряд чи запропонують «дорожню карту» до вступу в Північноатлантичний альянс. Про це пише The Financial Times із посиланням на чотирьох учасників переговорів. Джерела стверджують, що США, Німеччина та Угорщина опираються спробам Польщі та країн Балтії запропонувати Києву реальний план приєднання до НАТО. Це відображає розбіжності, які є у західних країн з приводу післявоєнного статусу України.

Складні переговори з цього питання відбуваються на тлі попереджень президента України Володимира Зеленського про те, що він візьме участь у липневому саміті тільки в тому разі, якщо побачить реальні кроки вперед до членства України в НАТО. Зокрема, це надання післявоєнних гарантій безпеки або тісніша співпраця з альянсом.

У березні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг представив країнам-членам документ, у якому викладено «практичні та політичні» пропозиції для Києва. Так, у документі йдеться про нову декларацію щодо відносин України і НАТО. Столтенберг пропонує як основу декларації використовувати заяву, зроблену 2008 року про те, що Україна в якийсь момент стане членом альянсу.

Джерела FT (а це дипломати, які брали участь у переговорах цього тижня в Брюсселі), розповіли, що міністри закордонних справ країн НАТО вели активні дебати щодо того, що саме слід запропонувати Україні.

Усі країни-учасниці альянсу згодні, що членство України в НАТО не може всерйоз обговорюватися, поки в країні триває війна.

Однак зростає кількість прихильників пропозиції Україні «політичного шляху» до членства, і про нього добре було б заявити на саміті у Вільнюсі. Це зміцнило б зв'язки між НАТО і Україною. Однак США, Німеччина та Угорщина противляться цій пропозиції.

Вашингтон занепокоєний тим, що поглиблення зв'язків Києва з альянсом під час війни може грати на руку наративу путіна про битву між росією і НАТО і призвести до ескалації конфлікту, зокрема до потенційного розгортання ядерної зброї.

США закликають союзників зосередитися на короткостроковій військовій, фінансовій та гуманітарній допомозі Україні, щоб допомогти їй протистояти російській агресії і в підсумку відбити її. За словами американських офіційних осіб, пріоритетом на саміті у Вільнюсі має бути практична допомога Україні, така як постачання боєприпасів. А дискусії про можливі післявоєнні політичні відносини тільки відволікають від цієї головної мети.

«У нас попереду кілька тижнів напружених переговорів, щоб закрити ці розбіжності і домогтися політичного результату», — заявив FT один із дипломатів.

Інша впливова газета — The New York Times — повідомляє, що в Twitter і Telegram стали з'являтися знімки секретних документів Пентагону і НАТО про підготовку українського наступу. Причому текст документів на фото частково змінено.

При цьому анонімні джерела в Білому домі заявили виданню, що документи, якщо не брати до уваги ці правки, виглядають як справжні.

Вони датуються 1 березня. Безумовно, відтоді плани наступу могли змінитися. У документах, витік яких стався, не йдеться про дату і місце майбутнього наступу. Але в них міститься інформація про те, скільки бригад Україна планує підготувати до наступу, і яку кількість техніки ці підрозділи отримають. У них також є такі відомості, як щоденна витрата боєприпасів до HIMARS.

Американські відомства намагалися домогтися видалення цих документів, але поки що не досягли успіху в цьому. Пентагон проводить розслідування, бажаючи встановити канали витоку. Характер внесених правок у документи вказує на росію. Про те, що за витоком стоїть Москва, свідчить також той факт, що документи з'явилися спочатку в проросійських Telegram-каналах.

Нагадаємо, Фінляндія офіційно стала членом НАТО.

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